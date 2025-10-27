Intrare GRATIS pe stadion la meciul din cupă dintre CFR Cluj și Slatina

Spectatorii vor putea intrat gratuit, mâine, la meciul din Cupa României dintre CFR Cluj și CSM Slatina.

Suporteri vor avea acces gratuit pe stadion la meciul din Cupa României dintre CFR Cluj și CSM Slatina | Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

După încă un meci nefast în campionat, CFR Cluj va juca primul meci din acest sezon al Cupei României.

„Vinsinii” vor juca marți 28 octombrie 2025, prima partidă din faza grupelor împotriva CSM Slatina, echipă din Liga a II-a.

Intrare gratuită pentru toți suporterii la meciul CFR Cluj - Slatina

Meciul se joacă pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”, de la ora 18.30, iar reprezentanții clubului din Gruia au anunțat că intrarea va fi gratuită pe stadion pentru toți suporterii.

„INTRAREA VA FI GRATUITĂ la acest meci în Tribuna 2 pentru toți suporterii. De asemenea, abonații noștri din acest sezon al Superligii de la VIP B, Sky Lounge și Business Lounge își vor putea ocuplocurilde pe cardurile de abonament. Galeria noastră ne va susține la acest meci din Tribuna 2, sector 44. Astfel, Peluza și Tribuna 1 vor fi închise Ne vedem în Gruia!”, se arată într-o postare de pe pagina oficială de Facebook a echipei CFR Cluj.

Reamintim faptul că CFR Cluj a pierdut, scor 0-2 pe teren propriu împotriva echipei Farul Constanța, în etapa a 14-a din Superliga României.

Formația din „Gruia” a ajuns pe locul 13, primul care va disputa la finalul sezonului baraj de menținere/promovare în prima ligă.

Ironizați de fani!

Înfrângerea cu Farul nu le-a picat prea bine celor 2.500 de suporteri veniți să asiste la partidă de pe stadion. Cu puțin timp înainte de sfârșitul meciului, resemnați cu înfrângerea echipei favorite, galeria vișiniiilor i-a ironizat pe jucători, strigând „ole-uri” la fiecare pasă reușită.

N-au lipsit nici huiduielile, înjurăturile sau aplauzele către echipa adversară în momentul în care aceștia au părăsit terenul. La finalul meciului, nici măcar obișnuitul salut al jucătorilor de la CFR n-a fost acceptat de fanii din galerie.

Chiar dacă situația de la club pare scăpată de sub control, patronul CFR-ului, Neluțu Varga, nu disperă și lasă de înțeles că știe cum să rezolve acest moment.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: