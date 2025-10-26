Antrenorul CFR-ul și-a găsit cu greu cuvintele: „Trebuie să vedem cum le ridicăm moralul”

CFR Cluj a pierdut cu Farul Constanța, scor 0-2, și a ajuns pe locul 13, primul care va disputa la finalul sezonului baraj de menținere/promovare în prima ligă.

CFR are o singură victorie în ultimele 13 meciuri din Superligă

Plecarea lui Andrea Mandorlini de la echipă n-a rezolvat problemele cu care se confruntă CFR Cluj în acest sezon.

În lipsa unui antrenor principal, fostul jucător al ardelenilor, Laurențiu Rus, a venit la interviurile de la finalul partidei.

„Tot ce am pregătit nu am mai văzut pe teren. Am primit două goluri și ni s-a schimbat starea. Detaliile fac diferența.

Am avut două situații uriașe înainte de pauză, cu 1-2 la pauză vorbeam poate de alt rezultat. Un rezultat rușinos. E greu să găsesc explicații, suntem în criză. Trebuie să găsim soluții.

E cel mai dureros pentru noi, cei care suntem de mulți ani aici. Clasamentul doare. Trebuie să ne adaptăm la ce se întâmplă ți să vedem cum facem să adunăm puncte. Cunoaștem calitățile jucătorilor, sunt aceiași care câștigau Cupa, în mare parte.

Trebuie să vedem cum le ridicăm moralul. Cupa e principalul obiectiv, o să tratăm foarte serios meciul din Cupă”, a spus Laurențiu Rus după meci.

