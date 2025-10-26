Neluțu Varga, prima reacție după eșecul CFR-ului: „Rămân la ideea mea!”

CFR Cluj a pierdut cu Farul Constanța, scor 0-2, și a ajuns pe locul 13, primul care va disputa la finalul sezonului baraj de menținere/promovare în prima ligă.

Ioan Varga este patronul CFR-ului din 2017 | Foto: captură TV

Deși situația de la club pare scăpată de sub control, patronul CFR-ului, Neluțu Varga, nu disperă și lasă de înțeles că știe cum să rezolve acest moment.

El ar fi avut un mesaj clar către colaboratorii săi: îl vrea pe Dan Petrescu antrenor! Fostul component al Generației de Aur este cel mai titrat antrenor din istoria CFR-ului: a cotribuit la cinci titluri de campion și o Cupă a României.

„Deși sunt supărat și îngrijorat de rezultate, rămân la ideea mea. Îl vreau pe Dan Petrescu, fără discuții!

O să trecem peste acest moment, pentru că avem valoare” a fost mesajul care a circulat în club după meciul cu Farul, potrivit GSP.

