Fotbal internațional. Înfrângere pentru FCSB, remiză pentru Universitatea Craiova

Niciuna dintre cele două echipe românești rămase în competițiile europene nu a câștigat joi seară.

Daniel Bîrligea, marcatorul golului pentru FCSB | Foto: FCSB Facebook

Mai întâi, roș-albaștrii au cedat la limită în fața Bolognei, scor 1-2. Oaspeții au început în forță partida și conduceau cu două goluri în minutul 12: Odgaard și Dallinga au marcat în poarta lui Târnovanu.

FCSB a răspuns prin ocaziile lui Șut și Thiam, însă aveau să marcheze doar în actul secund. Intrat de pe bancă, Daniel Bîrligea a profitat de o neatenție în defensiva italienilor și a marcat, insuficient, însă, pentru ca echipa antrenată de Elias Charalambous să smulgă un punct.

Universitatea Craiova a fost ceva mai norocoasă. În Bănie, meciul pe care l-a disputat contra armenilor de la Noah s-a încheiat la egalitate, 1-1. Oltenii au deschis scorul în minutul 37, prin Etim, însă oaspeții au egalat cu douăzeci de minute înainte de final prin lovitura de cap a lui Mulahusejnovic.

A fost primul punct obținut de jucătorii antrenați de Mirel Rădoi în faza principală din Conference League din acest sezon. În prima etapă, ei pierduseră cu Rakow, scor 0-2.

