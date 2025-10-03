Fotbal european. FCSB și Craiova au pierdut în cupele europene.

FCSB și Universitatea Craiova au cedat cu același scor, 2-0, contra celor de la Young Boys, respectiv Rakow.

Revenirea roș-albaștriilor în cupele europene pe Arena Națională n-a fost de bun augur pentru elevii lui Elias Charalambous.

Elvețienii de la Young Boys au profitat de jucătorii menajați pentru meciul din campionat și au deschis scorul repede. Monteiro a punctat cu un șut de la marginea careului în minutul 11, apoi tot el a majorat diferența cu 10 minute înainte de final.

Avea să fie scorul final, FCSB nu i-a pus probleme adversarei în partea secundă, cedând, astfel, prima dată în faza principală din Europa League în acest sezon.

Planul lui Rădoi a ținut doar o repriză

Nici Universitatea Craiova nu s-a întors cu puncte din Polonia. Fără șut pe spațiul porții tot meciul, jucătorii antrenați de Mirel Rădoi au încercat să blocheze atacurile polonezilor, iar asta le-a ieșit în prima repriză.

Planul tactic pus la punct de antrenor la pauză s-a dat peste cap cu totul după doar 7 minute din actul secund: Pienko a trimis mingea norocos în plasa porții lui Isenko, apoi arbitrul partidei l-a eliminat pe Screciu pentru un fault din postura de ultim apărător.

Tabela a închis-o Repka, în minutul 80, șut de la marginea careului și a stabilit scorul final.

