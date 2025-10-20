Tudor Suciu, jucător trecut pe la Sassuolo și FCSB, a semnat cu Sănătatea Cluj!

Transfer de marcă reușit de gruparea care evoluează în Liga 3: Tudor Suciu (17 ani).

Tudor Suciu, noul jucător al celor de la Sănătatea Cluj | Foto: CS Sănătatea Servicii Publice Cluj-Napoca Facebook

Clujenii au transferat un fundaș care a început fotbalul la două echipe importante: Sassuolo, echipă care evoluează în prima ligă din Italia, și FCSB, campioana en-titre din România.

Suciu evoluează ca fundaș central, astfel că la Sănătatea se va duela cu David Milchiș, Vlad Fărcășan, Ștefan Rusu și Dragoș Kirali pentru locul din echipa de start.

„Transfer nou la Sănătatea Cluj! Bine ai venit, Tudor Suciu! Un tânăr de mare perspectivă, pregătit să crească alături de echipa noastră!”, este o parte din postarea celor de la Sănătatea Cluj de pe Facebook.

Sănătatea Cluj este pe locul 7 în campionat, cu 13 puncte, la doar 3 lungimi de ultimul loc care asigură accederea în play-off.

Pentru al doilea al consecutiv, virușii verzi s-au calificat în grupele Cupei României și vor da piept cu Universitatea Craiova, Gloria Bistrița și Petrolul Ploiești.

