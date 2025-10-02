FCSB și Universitatea Craiova își continuă parcursul european în această seară!

Singurele echipe românești rămase în competițiile europene, FCSB și Universitatea Craiova, vor da piept astăzi cu Young Boys, respectiv Rakow.

FCSB a câștigat în primul meci, cu Go Ahead Eagles | Foto: FCSB Facebook

După ce Liga Campionilor și Europa League a debutat săptămâna trecută, a venit timpul ca și echipele calificate în Conference League să-și reia parcursul european.

Universitatea Craiova, locul 1 în Superligă în acest moment, va evolua astăzi, de la ora 22:00, în deplasare cu Rakow.

Astfel, oltenii bifează prima calificare în faza principală din istoria echipei reînființate în 2014. Față de elevii lui Mirel Rădoi, polonezii au un start de sezon modest, cu doar 11 puncte după primele 9 etape.

Echipa pentru care evoluează fundașul Bogdan Racovițan este favorită la casele de pariuri înaintea meciului, însă oltenii merg cu un parcurs aproape impecabil: 11 victorii și 3 egaluri după primele 17 meciuri din noul sezon.

FCSB caută a doua victorie în Europa League

Pe lângă Universitatea Craiova, în scenă va reveni și FCSB, echipă calificată în a doua competiție europeană. Roș-albaștrii au câștigat în primul meci, în deplasare cu Go Ahead Eagles, scor 1-0, iar acum așteaptă vizita celor de la Young Boys, la București.

Elvețienii sunt pe locul 2 în întrecerea internă și au un lot evaluat la 73 de milioane de euro, cu 25 mai mult decât al echipei patronate Gigi Becali. Duelul este programat astăzi, de la ora 19:45.

