Petrescu, primul interviu după două luni: „Nu revin nici pentru 10 milioane de euro!”

Dan Petrescu (57 de ani), fostul antrenor de la CFR Cluj, a vorbit pentru prima oară în spațiul public după plecarea de la formația din Gruia.

Dan Petrescu a venit prima dată la CFR în iunie 2017 | Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Petrescu și-a dat demisia de la CFR Cluj în urma înfrângerii usturătoare cu Hacken din preliminariile Conference League, scor 2-7. La finalul meciului, tehnicianul a anunțat că își va lua o pauză lungă de la antrenorat.

„Am refuzat până acum cinci propuneri, din Bulgaria, Polonia, Egipt, Arabia Saudită, Emirate, Rusia, cu hârtiile pe masă. Chiar ieri m-a sunat și o echipă de top din Kazahstan. I-am refuzat de la bun început pe toți.

Nici dacă-mi dau zece milioane de euro, nu plec nicăieri, deocamdată. Vom vedea la vară! Am nevoie de o pauză. Și mental, și medical!

Vreau doar să mă odihnesc și, dacă va veni momentul oportun mai târziu, mă voi gândi și la o echipă”, a declarat fostul component al Generației de Aur pentru GSP.

Petrescu a oferit detalii despre stilul său de viață de când nu mai activează în fotbal, precizând că starea sa de sănătate s-a îmbunătățit între timp.

„Nu e nimic special. Mie îmi place să muncesc, dar acum am nevoie să fac anumite tratamente, lucrez la sală, mă plimb prin parc în fiecare zi. O să vină și fetele pe la mine.

Sunt în Cluj, unde am și foarte mulți prieteni. Fac ce n-am făcut toată viața: mă odihnesc puțin! Nu vreau să intru în detalii despre starea mea de sănătate, dar sunt OK.”, a încheiat el. Petrescu a contribuit la șase trofee pe banca CFR-ului: cinci titluri și o Cupă a României.

