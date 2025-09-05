Plecarea de la CFR i-a făcut bine! Care este starea lui Dan Petrescu acum?

Președintele CFR-ului, Cristi Balaj (54 de ani), a explicat că Dan Petrescu se simte mai bine după ce și-a luat o pauză de la antrenorat.

Dan Petrescu și-a încheiat în această vară al patrulea mandat pe banca CFR-ului | Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Dan Petrescu și-a dat demisia din funcția de antrenor principal al echipei imediat după înfrângerea usturătoare cu Hacken, din play-off-ul pentru grupele Conference League.

Ardelenii au suferit cea mai dură înfrângere din istoria europeană, scor 2-7, iar tehnicianul și-a anunțat plecarea la conferința de presă de la finalul meciului.

„Am nevoie de o pauză mai lungă. Am avut și niște probleme de sănătate, trebuie să le rezolv, încă nu le-am rezolvat de tot.

Chiar dacă ne-am fi calificat, vă spun sincer, această pauză tot mi-o luam”, anunța Petrescu la finalul partidei din Suedia.

Plecarea sa de la Cluj a fost cu efect imediat, iar în locul său a fost instalat Andrea Mandorlini (65 de ani). Italianul și-a început al treilea mandat ca antrenor pe banca formației ardelene.

Balaj: „Petrescu se simte mai bine!”

La două săptămâni distanță de la momentul în care și-a încheiat socotelile cu CFR, președintele clubului din Gruia, Cristi Balaj, a explicat într-o intervenție pentru Digi Sport care este acum starea de sănătate a antrenorului care a contribuit la toate cele 5 titluri de campioană cucerite de ardeleni între 2018 - 2022.

Fostul arbitru a dezvăluit că păstrează legătura cu Dan Petrescu, în ciuda faptului că acesta nu mai activează în Ardeal.

„Da, am mai vorbit. Este mai bine. Stresul clar nu l-a ajutat”, a spus Cristi Balaj pentru sursa citată.

4 mandate de antrenor la CFR

Dan Petrescu și-a încheiat în această vară cel de-al patrulea mandat al său la CFR. Revenise la echipă în mai 2024, la scurt timp după ce Adrian Mutu și-a dat demisia tot după o înfrângere umilitoare pentru CFR, 0-4 contra Corvinului Hunedoara în Cupă.

Cel poreclit „Bursucul” a mai antrenat în Gruia în trei mandate: iunie 2017-iunie 2018, martie 2019-noiembrie 2020 și august 2021-iunie 2023, timp în care a contribuit la câștigarea a șase trofee, ultimul în sezonul trecut, Cupa României.

