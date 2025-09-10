„Dacă ieși din circuit, e greu să revii”. Ce spunea Petrescu cu 7 luni în urmă despre meseria de antrenor.

Dan Petrescu (57 de ani) s-a despărțit de CFR Cluj în această vară și a anunțat că nu va antrena o bună perioadă de timp.

Dan Petrescu are patru mandate ca antrenor la CFR | Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Tehnicianul care a contribuit la toate cele cinci titluri consecutive câștigate de CFR în perioada 2018-2022 și-a dat demisia la finalul meciului pierdut de ardeleni în Suedia, scor 2-7 cu Hacken.

Totuși, plecarea lui Petrescu n-a fost legată doar de rezultatul meciului. El a fost împins să ia această decizie și de anumite probleme de sănătate.

„Am nevoie de o pauză mai lungă. Am avut și niște probleme de sănătate, trebuie să le rezolv, încă nu le-am rezolvat de tot.

Nu știu cât, un an, doi, trei, patru, cinci, iar dacă voi fi sănătos și voi antrena în continuare, poate mă întorc. Nu am luat decizia la cald, e o decizie pe care nu o să o schimb. ”, anunța Petrescu la finalul partidei din Suedia.

Pauza ar putea însemna chiar finalul carierei de antrenor

La începutul acestui an, fiind întrebat despre logevitatea lui Mircea Lucescu, Petrescu spunea că sunt oameni care trăiesc pentru acest sport, printre care și actualul selecționer al României.

El era de părere că tensiunea și presiunea acestei meserii te fac să nu renunți, iar dacă existe pauze mai lungi, șansele ca un antrenor să revină sunt mici.

„Meseria de antrenor este cea mai grea din lume. Antrenorul pierde oricum, indiferent cum pleacă de la o echipă, el pierde, asta este realitatea. Știu, am cea mai grea meserie din lume, trebuie să o accept.

Dacă nu, trebuie să mă las. O accept și știu problemele. Mulți mă întreabă cum de mai rezist, sincer. Eu le zic: „Mi-am ales meseria asta, merg cu ea pentru că asta este meseria mea, viața mea e fotbalul.” Sunt lucruri care nu-mi plac, lucruri pe care aș vrea să le zic dar nu le zic, dar mergem înainte.

N-ar fi bine dacă Mircea Lucescu ar renunța. Mă uit la Ranieri, n-ar putea fără fotbal. Sunt oameni care nu pot să stea fără fotbal.

Eu zic că dacă ieși din circuit, e greu să îți revi, să te echilibrezi. Toată ziua ai stat în presiune, stres, muncă, jucători și te-ai obișnuit așa, mai ales eu, am avut pauze foarte mici.

Știu că e cea mai grea meserie și încerc tot timpul să găsesc o balanță cu toată lumea”, spunea Dan Petrescu la conferința de presă înaintea unui meci cu FCSB, disputat în februarie 2025.

Era la al patrulea mandat la CFR

Dan Petrescu și-a încheiat în această vară cel de-al patrulea mandat al său la CFR. Revenise la echipă în mai 2024, la scurt timp după ce Adrian Mutu și-a dat demisia tot după o înfrângere umilitoare pentru CFR, 0-4 contra Corvinului Hunedoara în Cupă.

Cel poreclit „Bursucul” a mai antrenat în Gruia în trei mandate: iunie 2017-iunie 2018, martie 2019-noiembrie 2020 și august 2021-iunie 2023.

