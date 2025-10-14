U-BT își întărește lotul: l-a transferat pe Saulius Kulvietis

Deși sezonul a început în urmă cu două săptămâni, Mihai Silvășan a transferat încă un jucător, al nouălea din această perioadă de mercato.

Saulius Kulvietis a evoluat ultima oară în Lituania, la Šiauliai | Foto: U-BT Cluj-Napoca

Clujenii au anunțat pe paginile oficiale de socializare că au ajuns la un acord cu Saulius Kulvietis (34 de ani). Baschetbalistul care măsoară 2,06 metri a evolaut ultima dată în Lituania, la Šiauliai.

În sezonul trecut, el a bifat 35 de meciuri oficiale și a adunat, în medie, 9.8 puncte pe meci, 3 recuperări și 3 pase decivise.

De-a lungul carierei sale, noul jucător din lotul pregătit de Mihai Silvășan a mai jucat pentru Joventut Badalona și MoraBanc Andorra (Spania), JDA Dijon (Franța), VEF Riga (Letonia), Baskets Bonn (Germania) și Buyukcekmece (Turcia).

