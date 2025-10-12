Debut cu dreptul pentru U-BT în ABA League. Clujenii au câștigat în prelungiri.

U-BT Cluj a obținut o victorie, sâmbătă, 11 octombrie 2025, la debutul în competița ABA League.

Clujenii s-au impus în prelungiri, scor 85-83, în partida din deplasare jucată împotriva slovenilor de la KK Krka.

Primul meci din istorie pentru U-Banca Transilvania în Liga Adriatică s-a disputat în Sala „Tivoli”, din Ljubljana, din cauza unor inundații care au afectat parchetul sălii din Novo mesto, unde Krka își dispută partidele de pe teren propriu, în mod normal. Russell, Richard, Guzman, Creek și Miletic au deschis meciul din partea U-BT, în timp ce Krka i-a avut în linia de start pe Buljevic, Rebec, Oman, Urbiha și Bailey.

Creek, cu 19 puncte, alături de Miletic, Russell și Richard, fiecare cu câte 12 puncte, au fost principalii marcatori de la U-BT.

La 83-83, Mensah a reușit o intercepție și U-BT avea prima șansă la victorie. Richard a înscris pe sirenă pentru 83-85. Russell l-a faultat pe Urbiha, însă acesta a ratat ambele libere și U-BT a ieșit victorioasă.

După ce în prima rundă a stat, U-Banca Transilvania se află pe locul 6 în Grupa A. Următorul meci va fi tot în deplasarea, contra formației Dubai Basketball, duminică, 19 octombrie, de la ora 17.00.

