U-BT câștigă în Lituania și bifează prima victorie în EuroCup!

Jucătorii antrenați de Mihai Silvășan au câștigat la capătul unui meci spectaculos, încheiat 107-102.

U-BT a bifat marți seara prima victore în EuroCup | Foto: U-BT Cluj-Napoca

Cu toate că la un moment dat aveau un avans și de 17 puncte pe tabelă, gazdele au cedat în fața presiunii pusă de clujeni.

Cel mai bun jucător de pe teren a fost Daron Russell, americanul care a primit cetățenia română la finalul săptămânii trecute.

El a reușit să aducă nu mai puțin de 37 de puncte în dreptul formației sale și să facă diferența la final.

Astfel, după o înfrângere în prima etapă cu Bahceşehir College Istanbul, ardelenii se întorc cu toate punctele din Lituania și se pregătesc pentru următorul meci, programat sâmbătă, 11 octombrie, în Slovenia.

U-BT va da piept cu Krka, formație care a încheiat sezonul trecut pe locul 6 în Liga Adriatică, cu 49 de puncte. Meciul este programat de la ora 21:00.

