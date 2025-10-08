Declarațiile lui Mihai Silvășan și Daron Russell la finalul meciului câștigat de U-BT

Jucătorii antrenați de Mihai Silvășan au ieșit învinător la capătul unui meci spectaculos, încheiat 107-102 contra celor de la Neptunas Klaipeda.

Daron Russell a fost MVP-ul meciului | Foto: U-BT Cluj-Napoca Facebook

Cu toate că la un moment dat aveau un avans și de 17 puncte pe tabelă, gazdele au cedat în fața presiunii pusă de clujeni. Cel mai bun jucător de pe teren a fost Daron Russell, americanul care a primit cetățenia română la finalul săptămânii trecute.

Russell a fost MVP-ul meciului

El a reușit să aducă nu mai puțin de 37 de puncte în dreptul formației sale și să facă diferența la final.

„A fost un meci greu, în care ei au reușit multe aruncări de trei puncte. Am luptat și ne-am apărat mult mai bine în a doua repriză, fapt pentru care am obținut victoria. Mergem mai departe, încercăm să muncim mai mult la antrenamente și așteptăm cu nerăbdare următoarea etapă”, a spus jucătorul celor de la U-BT la finalul meciului.

De aceeași părere a fost și Mihai Silvășan, tehnicianul echipei clujene. Deși a câștigat, el a recunoscut că a fost nemulțumit referitor la faza de apărare a echipei.

„În primul rând, sunt foarte bucuros pentru această victorie, prima oficială în această competiție după înfrângerea cu Bahcesehir College Istanbul. Am venit aici, ne-am luptat mult și am câștigat.

Bineînțeles că există motive de nemulțumire legate de modul în care am arătat în apărare, în special în anumite faze, dar, în cele din urmă, am câștigat. Îi felicit pe jucători pentru că nu au renunțat în repriza a doua, după ce Neptunas a avut o seară magnifică de la trei puncte, marcând 18 triple.

„Aceasta este mentalitatea noastră”

E foarte greu să învingi o echipă care marchează atât. Totuși, am reușit. Am avut și momente bune în apărare, când le-am contestat aruncările, iar asta ne-a oferit șansa să avem aruncări ușoare în atac.

De când antrenez această echipă, suntem cunoscuți că nu renunțăm, aceasta este mentalitatea noastră. Trebuie să ne îmbunătățim apărarea, fiindcă am jucat două meciuri și am încasat 98 și, respectiv, 102 puncte, ceea ce e foarte mult.

Întreg sezonul e un proces, mai e mult până la final și trebuie să lucrăm pas cu pas, meci de meci, pentru a fi mai buni”, a spus tehnicianul echipei, la finalul partidei.

Astfel, după o înfrângere în prima etapă cu Bahceşehir College Istanbul, ardelenii se întorc cu toate punctele din Lituania și se pregătesc pentru următorul meci, programat sâmbătă, 11 octombrie, în Slovenia. U-BT va da piept cu Krka, formație care a încheiat sezonul trecut pe locul 6 în Liga Adriatică, cu 49 de puncte.

Meciul este programat de la ora 21:00. În această lună, studenții vor mai disputa un singur meci pe teren propriu din cele șase rămase, cu Venezia, pe 22 octombrie. În rest, toate celelalte partide sunt programate pe teren străin.

