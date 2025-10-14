Înnorat, dar fără ploi la Cluj. Cum va fi vremea astăzi, 14 octombrie?

Locuitorii din Cluj-Napoca vor avea parte de o zi capricioasă astăzi.

Prognoza meteo pentru marți, 14 octombrie| Foto: monitorulcj.ro

Zi înnorată la Cluj, dar fără precipitații sau vânt. Ușoare ploi vor fi după miezul nopții, însă în cantităti mici.

Maxima zilei de astăzi va fi înregistrată la ora 17, atunci când sunt preconizate 12 grade Celsius.

Minima zilei va fi atât dimineata, la ora 9, cât și seara, la ora 22, când vor fi înregistrare doar 7 grade Celsius.

