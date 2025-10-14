Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, partener strategic al primei AI Factory din România – un proiect EuroHPC

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) anunță implicarea sa ca partener în RO AI Factory, prima infrastructură națională dedicată inteligenței artificiale. Proiectul este coordonat de ICI București și Universitatea POLITEHNICA din București (UPB).

RO AI Factory va fi implementată la UTCN prin AIRi - Artificial Intelligence Research Institute. Noul institut este finanțat din fonduri proprii și va fi inaugurat la începutul anului 2026.

„Pentru noi e important să ne aliniem la know-how-ul existent la nivel european în ceea ce privește infrastructura de calcul de înaltă performanță și modul în care aceasta este utilizată pentru adoptarea soluțiilor bazate pe AI de către companii. De acum înainte ne vom putea implica în proiecte majore. Dacă până acum specialiștii noștri s-au antrenat să lucreze cu resurse limitate, odată cu operaționalizarea AI Factory va avea loc o schimbare de paradigmă: vom putea lucra cu seturi mari de date și cu modele care vor aduce beneficii directe pentru partenerii AIRi”, a subliniat Adrian Groza, prorector Infrastructură Informatică și Digitalizare din cadrul UTCN.

România se află printre cele șase noi locații selectate de EuroHPC Joint Undertaking (EuroHPC JU) pentru găzduirea unor AI Factories europene care vor fi operaționalizate anul viitor, alături de: Cehia, Lituania, Țările de Jos, Polonia, România și Spania. Noile AI factories se vor alătura celor 13 site-uri existente, formând o rețea interconectată de hub-uri AI menită să accelereze inovarea la nivel european. UTCN va face parte din infrastructura națională de tip „one-stop shop”, prin care AI Factory oferă comunității academice și de afaceri acces la HPC pentru AI, date/active AI-ready, programe de formare și expertiză tehnică.

RO AI Factory va include achiziţia şi operarea unui supercomputer de ultimă generaţie, optimizat pentru inteligenţă artificială, precum şi dezvoltarea unui set de servicii şi infrastructuri avansate dedicate cercetării, mediului de afaceri şi sectorului public.

Coordonatori: Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare în Informatică - ICI București și Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București

Parteneri în consorțiu: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice, Asociația Transilvania IT, Institutul de Cercetări pentru Inteligență Artificială “Mihai Drăgănescu”, Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România și Asociația Hub-urilor de Inovare Digitală din România.





Rolul AIRi @ UTCN în RO AI Factory

Airi @ UTCN va contribui cu expertiză și capabilități în:

Dezvoltare și optimizare de modele AI

Data services & AI-ready assets

Acces la infrastructură HPC optimizată pentru AI și integrarea fluxurilor de lucru AI la scară;

Sprijin pentru AI responsabil, sigur și util pentru societate și economie, în linie cu AI Act și bunele practici europene;

Hub regional de inovare la Cluj-Napoca, pentru transfer tehnologic și colaborare cu industria

Organizațiile care doresc să acceseze serviciile oferite în cadrul RO AI Factory pot contacta UTCN direct prin Formularul de Interes și Colaborare AIRi.

Despre inițiativa EuroHPC – AI Factories

EuroHPC – AI Factories este o rețea europeană de centre AI de înaltă performanță, concepută pentru a accelera cercetarea și inovarea prin infrastructuri de supercomputing dedicate AI, cu guvernanță și standarde comune la nivel UE.