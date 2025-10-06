Baschetbalistul de la U-BT, Daron Russell, a primit cetățenia română!

Jucătorul transferat în această vară de U-BT Cluj-Napoca a primit cetățenia română, ceea ce înseamnă că poate juca pentru selecționata țării noastre.

Daron Russell joacă din această vară în România | Foto: U-BT Cluj-Napoca Facebook

Deși este născut în Statele Unite ale Americii și a ajuns de numai două luni în România, Russell se declară încântat că va putea îmbrăca maieul reprezentativei noastre.

„Înseamnă foarte mult pentru mine să reprezint România. Sunt de aproape două luni la Cluj și am ajuns să înțeleg cât de special este acest loc.

Sunt onorat să am oportunitatea de a juca pentru țară și voi încerca să o ajut să obțină cât mai multe victorii. Cred că obiectivele noastre pe termen lung sunt să ajungem la Campionatul Mondial din 2027 și la următoarea ediție de Eurobasket.

Fanilor le transmit că sunt onorat să îmbrac echipamentul României și nerăbdător să reprezint țara. Sper să obținem cât mai multe victorii și să ne îndeplinim obiectivele”, a spus Russell pentru pagina oficială a clubului.

Va lucra tot cu Mihai Silvășan

În cazul în care va fi convocat, el va colabora la naționala României cu antrenorul pe care îl are și la echipa de club, Mihai Silvășan.

„Este un jucător valoros care poate să ajute România să obțină victorii în următoarea campanie de calificare. Evident, este un jucător care va trebui să se integreze și va trebui să depună efort ca aceasta să câștige.

Ca și calitate individuală, poate să facă diferența în foarte multe meciuri, datorită vitezei și a modului în care poate juca în relația unu la unu. Aștept cu nerăbdare să vină fereastra din noiembrie ca să-l putem vedea la treabă.”, a spus tehnicianul pentru sursa citată.

