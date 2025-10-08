Ultimele noutăți despre Louis Munteanu. Balaj: „Ascultăm orice ofertă”

Președintele celor de la CFR Cluj, Cristi Balaj (54 de ani), a vorbit despre eventuala sumă care ar trebui plătită în schimbul atacantului Louis Munteanu (23 de ani).

Louis Munteanu a fost golgheterul sezonului trecut, cu 23 de goluri | Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Vârful este cel mai important jucător din lotul lui Andrea Mandorlini și, până să fie transferat Kurt Zouma, și cel mai valoros.

Deși a fost pe picior de plecare de la echipă în această vară, atacantul a rămas la Cluj, în lipsa unei oferte concrete pe bani mulți, așa cum și-ar dori patronul Ioan Varga.

Nemulțumirea că a rămas la CFR n-a rămas neobservată: jucătorul a fugit de la echipă și a absentat câteva zile de la antrenamente.

Totuși, șansele ca jucătorul să plece de la formația din Gruia în următoarea pauză competițională sunt ridicate.

Președintele clubului, Cristi Balaj, a precizat că sunt dispuși să asculte orice ofertă pentru atacant, deși pretențiile financiare sunt ridicate.

„Noi trebuie să respectăm orice ofertă, chiar dacă ar fi de la o rivală. 5 milioane nu ar fi bani puțini. Sunt bani mulți atunci când nu îi ai. Indiferent de sumă și de echipă, trebuie să respectăm ofertele.

Dacă vorbim despre cât ne-am dori noi, atunci da, este o sumă mică. Dar trebuie ascultată orice ofertă. Louis Munteanu e cel mai bun atacant român. Cu tot respectul pentru Daniel Bîrligea, dar Louis Munteanu e diferit”, a declarat Cristi Balaj, la emisiunea „Digi Sport Special”.

