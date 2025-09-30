Louis Munteanu a agitat vestiarul lui CFR! „Bineînțeles că influențează”

„U” Cluj și CFR au încheiat la egalitate, scor 2-2, în ultimul meci al etapei cu numărul #11 din Superligă.

Louis Munteanu a fost transferat de CFR vara trecută de la Fiorentina | Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

„Feroviarii” au deschis scorul în minutul 9, prin Damjan Djokovic, apoi „studenții” au revenit și au întors scorul înainte de pauză, prin Dino Mikanovic și Jovo Lukic. Scorul final l-a stabilit Lorenzo Biliboc, șut la colțul lung de la marginea careului.

Primul marcator din echipa lui Andrea Mandorlini a venit la flash-interviul de la finalul meciului. Djokovic este de părere că sistemul defensiv este principalul capitol la care suferă CFR în acest moment.

„Am luat primul gol aiurea, dar e bine că am egalat. Din păcate, nu a venit și al treilea gol. Așa a ales antrenorul, să mă schimbe. Asta face parte din fotbal, mereu sunt emoții, important e că echipa a revenit.

E de lucrat partea defensivă. Cred că am luat deja 19 goluri, prea mult. Și în Europa avem multe goluri luate, e prea mult. Trebuie să ne gândim bine cum să nu luăm goluri, după aia avem jucători de calitate în față care să marcheze. E prea mult.”, a spus Djokovic la finalul meciului, potrivit Digi Sport.

Mijlocașul croat a recunoscut că nemulțumirea lui Louis Munteanu privind un transfer în străinătate a afectat atmosfera de la echipă.

„Dacă un atacant e pe lista de plecări și vrea să plece și nu se întâmplă, bineînțeles că influențează. Acum, perioada de transferuri e închisă, noi trebuie să ne concentrăm pe ce avem de făcut pe teren. Trebuie să câștigăm încrederea pe care am pierdut-o”, a încheiat el.

