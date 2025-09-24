Daniel Pancu îl laudă pe Louis Munteanu: „E rar și ca fotbalist, și ca om”

Fostul selecționer de la reprezentativa U-21 a României, Daniel Pancu (48 de ani), a avut cuvinte de laudă la adresa atacantului de la CFR Cluj.

Daniel Pancu a plecat în această vară de pe banca României U-21 | Foto: FC Voluntari Facebook

Pancu recunoaște calitățile pe care le are vârful în schimbul căruia gruparea din Gruia i-a plătit Fiorentinei 2,3 milioane de euro vara trecută.

Totuși, Pancu dezvăluie că a avut și mici conflicte cu Louis Munteanu din cauza comportamentului său.

El a povestit un episod petrecut în urmă cu doi ani, care a avut loc în timpul preliminariilor pentru Campionatul European U-21.

„Pur și simplu nu mă asculta, nu se uita la mine”

În timpul unui meci disputat în Albania, încheiat cu victoria gazdelor, scor 3-2, Louis Munteanu a fost primul jucător din tabăra României care a fost schimbat, iar nemulțumirea acestuia a fost imediat sesizată de selecționer.

„Louis Munteanu e foarte rar. Munteanu e rar și ca fotbalist, și ca om. În Albania, eu l-am schimbat în minutul 60 și ceva. Dar înseamnă că l-am schimbat pentru că nu avea pregătire, știam că nu o să ducă 90 de minute și nici nu-l cunoșteam.

Deja de după meci, modul cum a dat mâna cu mine nu mi-a plăcut, iar când le-am vorbit jucătorilor la masă, la cina de după joc, masa aia lungă, vorbeam și pur și simplu nu asculta, nu se uita la mine.

Atunci l-am atenționat pe tonul meu, după care am mai discutat puțin a doua zi în aeroport și n-am mai avut nici cea mai mică problemă cu el. Am fost mereu direct în ce am discutat cu el.”, a spus

România a încheiat pe primul loc grupa din preliminariile Europeanului din care mai făceau parte Finlanda, Elveția, Muntenegru și Armenia.

„Tricolorii” n-au mai izbutit performanța și la turneul final, acolo unde n-au obținut niciun punct și au fost eliminați încă din faza grupelor.

