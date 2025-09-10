Louis Munteanu, la un pas de FCSB! Becali: „Am fost la un milimetru”

Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali (67 de ani), a surprins cu o declarație despre transferul lui Louis Munteanu.

Latifundiarul a lăsat de înțeles că a ajuns la un acord cu Ioan Varga, patronul CFR-ului, pentru transferul jucătorului la FCSB.

Mutarea a căzut când Becali a aflat de la Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al echipei, că Louis Munteanu (23 de ani), în cazul în care ar fi transferat, nu va putea evolua în Europa League.

Becali nu a dezvăluit prețul!

„Am fost la un milimetru de transferul lui Munteanu. Să spun o chestie. A rămas să fie între noi. Dacă, de exemplu, puteam să îl pun pe listă, era la noi. Lista UEFA era făcută, era la mine.

Și mai este o chestie. Nu puteam în ultima zi să fac și control medical și toate. Nu mă întreba de preț pentru că a rămas între mine și Tati (Ioan Varga, patronul lui CFR n.red) să rămână între noi.

Nu spun prețul, așa a rămas, să nu vorbim. Dacă puteam să îl pun pe lista UEFA, era deja luat. Pentru ce să îl iei? Îl luam ca să fac performanță europeană, dar dacă nu puteam să îl trec pe listă? După mi-a spus MM (Mihai Stoica n.red). Ce să facem, nu putem să îl punem pe listă.

Nu vreau să vorbim pe tema asta, așa am convenit cu Neluțu. Era lista făcută, nu puteam să îl pun. Lista era făcută. Vorbesc toate, dar dacă convin să nu vorbim ceva, nu vorbim.

Hai să vedem în iarnă. Că în iarnă dacă mă calific mai departe în Europa, după aia, da, poate fi pus pe listă, mai discutăm. Acum nu are rost să discutăm”, a spus Becali într-o intervenție pentru Fanatik.

