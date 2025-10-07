Argumentele prin care a fost convins Sabău să continue la „U” Cluj

Deși a anunțat la finalul meciului cu Csikszereda, pierdut cu 1-2, că vrea să demisioneze de la echipă, Ioan Ovidiu Sabău a fost convins să continue la cârma echipei.

Universitatea Cluj a fost prima echipă antrenată de Sabău în cariera sa de antrenor | Foto: FC Universitatea Cluj Facebook

După ce în ediția trecută a fost surpriza plăcută a campionatului, reușind calificarea în play-off și, mai apoi, în cupele europene, Universitatea Cluj a dezamăgit în acest sezon.

Au fost eliminați încă din primul tur din preliminariile Conference League, iar în campionat au adunat doar trei victorii după primele 12 etape.

Cum echipa a ajuns la patru meciuri fără succes după disputa de la Miercurea-Ciuc, Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani) a declarat că vrea să predea ștafeta pe banca tehnică.

Ce l-a convins pe Sabău să continue

El s-a întâlnit cu șefii clubului luni după-masă, însă tot el va fi cel care va conduce echipa și mai departe.

Argumentele care l-au convins pe antrenor să continue la cârma echipei au fost dezvăluite mai târziu de președintele Radu Constantea, într-o intervenție pentru publicația Fanatik.

„Am avut astăzi o discuție cu Ovidiu Sabău și am ajuns de comun acord la concluzia că e mult mai bine pentru toți să mergem înainte. E vorba de o decizie pe care am luat-o împreună. Ovidiu era mult mai liniștit decât a fost atunci la cald, când a dat acele declarații.

Până la urmă este o decizie pe care ne-o asumăm pentru că am avut un sezon foarte bun împreună cu Ovidiu Sabău și e corect să încercăm să redresăm acum lucrurile, pentru că este timp și eu sunt încrezător că vom reuși să avem rezultatele pe care le-am avut și sezonul trecut”, a spus oficialul ardelenilor pentru sursa citată.

