Sabău a discutat cu șefii lui „U” Cluj! Cine va fi antrenorul echipei la meciul viitor?

După meciul pierdut cu Csikszereda, scor 1-2, Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani) a vrut să demisioneze din funcția de antrenor al Universității Cluj.

Ioan Ovidiu Sabău a revenit la „U” Cluj în august 2023 | Foto: FC Universitatea Cluj Facebook

În cadrul conferinței de presă de la finalul meciului, cel poreclit „Moțul” a cerut o ședință cu șefii clubului la întoarcerea echipei în Cluj.

Sabău a invocat lipsa rezultatelor din acest debut de sezon, motiv pentru care s-a gândit să ar fi nevoie de o schimbare pe banca tehnică a clubului.

Imediat după ce antrenorul a anunțat că vrea să plece, în spațiul public au apărut primele nume care l-ar putea înlocui: Ionuț Badea și Cristiano Bergodi.

Sabău continuă la „U” Cluj!

Luni după-amiaza, șefii clubului și Ioan Ovidiu Sabău s-au întâlnit pentru a lua o decizie.

Potrivit publicației Sport.ro, cele două părți au luat hotărârea să continue colaborarea, în ciuda rezultatelor nefaste din ultima perioadă.

După ce în sezonul trecut a fost surpriza plăcută a campionatului, reușind calificarea în play-off și, mai apoi, în cupele europene, Universitatea Cluj a dezamăgit în începutul noului sezon.

Au fost eliminați încă din primul tur din preliminariile Conference League, iar în campionat au adunat doar trei victorii după primele 12 etape.

Următorul meci al Universității Cluj este programat peste două săptămâni. După pauza competițională dedicată meciurilor echipei naționale, „studenții” vor întâlni FC Botoșani, pe teren propriu.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: