Meciul cu Csikszereda îl îngrijorează pe Sabău: „Nu va fi ușor! Atmosfera nu e bună deloc”

Tehnicianul grupării ardelene, Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani), a susținut joi după-amiază conferința de presă premergătoare meciului cu Csikszereda.

Ioan Ovidiu Sabău a revenit pe banca Universității Cluj în august 2023 | Foto: Sergiu CRĂCIUN / monitorulcj.ro

Universitatea Cluj a trecut peste remiza cu CFR din derby-ul orașului, încheiat 2-2, și speră să bifeze a patra victorie din acest sezon la Miercurea Ciuc.

În etapa cu numărul #12, „studenții” vor juca cu Csikszereda, sâmbătă de la ora 15:00.

Csikszereda nu a câștigat cu nimeni!

Ciucanii au doar 5 puncte după 10 meciuri disputate și n-au simțit deocamdată gustul unei victorii pe prima scenă a fotbalului. Totuși, tehnicianul lui „U” avertizează în privința adversarului și cere concentrare maximă la această partidă din partea elevilor săi.

„Nu va fi ușor să luăm puncte. Deși pare o echipă modestă, slabă, am văzut dimineață meciurile pe care le-au avut și cu FCSB, când au egalat pe final. E o echipă care speră să se lege de orice posibil să-și revină, să-și recapete încrederea.

Antrenorul lor și-a exprimat nemulțumirea despre atitudine, e clar că nu e o atmosferă bună. E și normal, după atâtea rezultate în care nu câștigi niciun meci. Ei voi căuta să se lege de orice, vor fi foarte motivați, chiar am discutat cu băieții să ne așteptăm la un meci greu.

Va trebui să fim la fel de motivați ca adversarul, să alergăm la fel sau mai mult și să ne dorim mai mult decât ei victoria. Câștigând, ne putem iar apropia de play-off.

Atmosfera nu e bună deloc, ne-am fi așteptat să câștigăm. Au fost momente și mai grele. E o presiune în plus pe fiecare dintre noi. Deși citesc puțin din ceea ce se spune despre noi, cunosc problemele care sunt, știu ce am de făcut, dar am nevoie de timp.

Am anticipat încă de când eram în play-off ce se va întâmpla anul acesta. Acum sunt preocupat să găsesc soluții, ca echipa să-și recapete încrederea.

„N-am alte preocupări decât să fac fanii fericiți”

Sper ca fanii să fie lângă echipă, să nu ne dezbinăm, să fim la fel de puternici, iar eu voi face tot ce ține de mine ca să readuc această echipă unde îi este locul și să îi fac pe fani să fie mândri.

N-am alte preocupări decât de a le reda bucurie jucătorilor și fanilor noștri. Nu vreau să vorbesc despre problemele de la echipă de acum, sunt multe de spus, n-aș vrea să dezvolt de ce arătăm așa în momentul de față.”, a declarat Sabău înaintea meciului.

Tehnicianul a primit o vestea rea în privința lotului: Jovo Lukic, unul dintre marcatorii meciului cu CFR, este suspendat pentru această partidă. El se alătură listei indisponibililor din care mai fac parte Andrei Gheorghiță și Gabriel Simion.

În schimb, „Moțul” va putea conta pe Ovidiu Bic, absent la derby din cauza eliminării din meciul cu FC Argeș.

