Ultimă oră: Sabău vrea să plece de la „U” Cluj!

Universitatea Cluj merge din rău în mai rău în noul sezon. „Studenții” au pierdut la Miercurea-Ciuc duelul cu Csikszereda, scor 1-2.

Ioan Ovidiu Sabău a revenit pe banca Universității Cluj în august 2023 | Foto: Sergiu CRĂCIUN / monitorulcj.ro

Alb-negrii au intrat în istoria celor de la Csikszereda! Universitatea Cluj este prima formație pe care jucătorii antrenați de Robert Ilyes o înving în Superligă, după 5 rezultate de egalitate și 5 înfrângeri.

Szabolcs Szalay a deschis scorul în minutul 19, după o pasă excelentă de la Anderson Ceara. Ciucanii și-au dublat avantajul imediat după pauză, când Dolny l-a învins pe Gertmonas cu un șut din interiorul careului. În prelungirile partidei, Postolachi a marcat pentru „U”, insuficient însă pentru ca echipă să revină la Cluj cu un punct.

Ar putea fi ultimul meci pentru Sabău!

Partida ar putea avea urmări mari pe banca tehnică a Universității. La finalul meciului, Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani) și-a exprimat public dorința de a pleca de la echipă. În acest sens, el a adăugat ca va cere o întâlnire cu șefii clubului pentru a lua o hotărâre asupra viitorului său.

„E o situație greu de gestionat pentru mine. O să am o discuție cu cei din conducere să găsim o cale să reziliem contractul. Cred că este cea mai bună soluție pentru echipă. Am cerut această reziliere și înainte să înceapă campionatul, și în perioada de pregătire.

Era greu să o accepte pentru că, probabil, nu puteau justifica plecarea mea după un an excepțional. Sper ca de data aceasta, pentru binele echipei, să accepte o discuție și o reziliere a contractului.

Au fost trei ani superbi, de două ori am venit la echipă într-o situație extrem de dificilă, mai ales în primul an, când am preluat echipa de pe antepenultimul loc. A fost cea mai grea perioadă a carierei mele de antrenor, vă dați seama ce ar fi însemnat pentru mine o retrogradare.

Lucrurile merg foarte rău, nu avem identitate, nu suntem nici 50% din ce am fost anul trecut ca joc, ca implicare, acesta este motivul pentru care mă gândesc la o negociere cu cei din conducere ca să găsim cea mai bună soluție pentru această echipă”, a declarat antrenorul la conferința de presă de la finalul partidei.

A readus echipa în Europa după 53 de ani

Ioan Ovidiu Sabău se află pe banca lui „U” Cluj din august 2023, când l-a înlocuit pe Toni Petrea, demis după un eșec cu CFR Cluj. Sabău fusese instalat prima dată în luna ianuarie a acelui an, dar a decis să părăsească echipa la finalul sezonului.

De numele său se leagă cea mai mare performanță din istoria recentă a clubului: calificarea în play-off-ul Superligii și revenirea în cupele europene după o pauză de 53 de ani.

Sezonul actual, însă, a început modest pentru gruparea ardeleană. Au fost eliminați din preliminariile Conference League după numai un tur, iar în campionat au înregistrat numai trei victorii după primele 12 etape.

