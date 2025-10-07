U-BT speră să obțină astăzi prima victorie în EuroCup

Jucătorii antrenați de Mihai Silvășan vor disputa în această seară a doua etapă din cadrul competiției BKT EuroCup.

U-BT a pierdut în primul meci din EuroCup | Foto: U-BT Cluj-Napoca

După înfrângerea cu Bahcesehir, scor 98-90, clujenii vor da piept în etapa a doua cu Neptunas, meci programat la ora 19:00, în Lituania.

Adversara românilor a câștigat ultimul meci din campionat, scor 92-85, dar a pierdut în prima etapă din EuroCup, cu Slask Wroclaw.

Înfrângerea suferită de U-BT Cluj-Napoca în prima etapă a fost cea dintâi din acest început de sezon, punând la socoteală și partidele amicale și Supercupa, disputate în presezon.

Pe lângă această competiție, clujenii mai sunt angrenați în alte trei întreceri: Liga Națională, Cupa României și Liga Adriatică.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: