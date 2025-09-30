Postul lui Sabău e în pericol? Radu Constantea a lămurit situația după remiza cu CFR.

Universitatea Cluj nu are un start de sezon deloc asemănător cu finalul ediției trecute, când echipa s-a calificat în play-off și a jucat în cupele europene.

Ioan Ovidiu Sabău a revenit pe banca clujenilor în urmă cu doi ani | Foto: FC Universitatea Cluj

Luni seară, „studenții” au încheiat la egalitate derby-ul orașului cu CFR, scor 2-2. Damjan Djokovic a deschis scorul pentru oaspeți, însă elevii lui Sabău au revenit înainte de pauză și au marcat prin Mikanovic și Lukic.

Scorul final l-a stabilit Lorenzo Biliboc, șut la colțul lung de la marginea careului, fără șanse pentru portarul lui „U”.

La finalul meciului, președintele clubului alb-negru, Radu Constantea, s-a declarat mulțumit de rezultatul obținut.

Cu toate că Universitatea are doar două victorii în ultimele 12 meciuri, el a asigurat că postul lui Sabău nu este în pericol, dar a recunoscut că nu este sigur de accederea în play-off la finalul sezonului regulat.

„La Cluj lucrurile sunt mai speciale”

Primele șase echipe se califică în faza superioară a competiției, în timp ce celelalte zece vor evolua în play-out.

„Cred că e un rezultat echitabil. Puteam face 3-1, dar au avut și ei ocazii. Era important să câștigăm, să legăm victorii. E important însă că nu am pierdut.

Era clar că va crește presiunea pe noi. Am început mai greu acest campionat, diferența nu e foarte mare, dar trebuie să strângem puncte.

Obiectivul nostru e intrarea în play-off. Din punct de vedere al bugetului putem gestiona și dacă nu intrăm în play-off. Vom vedea la finalul sezonului regulat. Nu vom avea probleme financiare.

Am avut puțin ghinion și cu accidentările, apoi a urmat eșecul cu Craiova, când am primit gol în minutul 85. Apoi am fost eliminați din Europa. Cred că de aici a venit forma puțin mai slabă.

Nu e presiune pe Neluțu Sabău. Continuitatea e cea mai importantă. Nu sunt probleme financiare. Obiectivul nostru e să găsim un investitor care să ducă U Cluj la nivelul următor, acolo în locurile 1-3. Noi suntem o asociație de drept privat, un ONG. Momentan nu ne permitem să facem transferuri de milioane de euro la începutul sezonului.

La Cluj lucrurile sunt mai speciale, nu am reușit să identificăm pe cineva care poate să-și asume și treaba financiară și cea mediatică. Posibilii investitori în Cluj poate nu-și doresc același lucru”, a declarat Constantea pentru Digi Sport după meciul cu CFR.

„U” l-a convins să revină

Ioan Ovidiu Sabău se află la al treilea mandat ca antrenor al Universității Cluj, după cele din 2000 și 2023. Echipa ardeleană a fost cea care l-a convins pe „Moț” să revină în antrenorat, în urmă cu două sezoane.

Sabău antrenase ultima oară la Târgu Mureș, în 2014, după care a ales să stea departe de fotbal timp de 9 ani.

