Hakim Ziyech s-a decis când le va comunica un răspuns șefilor de la CFR!

Gruparea ardeleană încearcă să dea o lovitură de imagine prin transferul lui Hakim Ziyech (32 de ani).

Ziyech a câștigat Liga Campionilor alături de Chelsea | Foto: Chelsea Football Club Facebook

După ce i-au convins pe Kurt Zouma, Islam Slimani și Marcus Coco, toți trei fotbaliști de nivel mondial, să joace în România, șefii CFR-ului încearcă încă o lovitură de imagine.

Prin intermediul lui Mikael Silvestre, fost jucător la Manchester United și noul manager sportiv al echipei, patronul Neluțu Varga a început negocierile cu fotbalistul marocan.

CFR se interesează de școli pentru copiii săi

Ultima oară în Qatar, la Al-Duhail, Ziyech este liber de contract și ar mai avea pe masă o ofertă de la Genoa, formația patronată de Dan Șucu, anunță Digi Sport.

Potrivit sursei citate, fostul câștigător al Ligii Campionilor cu Chelsea în 2021 a anunțat că va da un răspuns final marți.

Pentru a-l convinge să semneze, conducătorii CFR-ului s-au interesat deja de școli unde ar putea studia copiii săi în cazul în care va accepta să evolueze în România.

Deși în 2020 era cotat de site-urile de specialitate la nu mai puțin de 40 de milioane de euro, cota sa din prezent este în scădere, cinci ani mai târziu.

Conform Transfermarkt.ro, fotbalistul trecut pe la Ajax și Galatasaray este cotat acum la 4,5 milioane de euro.

