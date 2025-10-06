Neluțu Varga jubilează după victoria CFR-ului: „Sper să nu mai stau cu inima îndoită”

CFR Cluj a bifat duminică primul succes în campionat după trei luni, scor 2-1 contra Hermannstadt, pe teren propriu.

Ioan Varga este patronul lui CFR Cluj din 2017 | Foto: captură TV

Deși au fost conduși pe tabelă după reușita lui Albu din minutul 10, vișiniii au revenit la conducerea partidei.

Louis Munteanu a fost MVP-ul partidei: mai întâi a egalat cu un șut de la marginea careului, apoi a pasat decisiv la golul lui Emerllahu.

Munteanu, felicitat de patron după gol

Chiar dacă această victorie nu îi aduce decât o poziție mai sus în clasament, pe locul 12, patronul echipei s-a declarat fericit de situația de la club din acest moment.

Neluțu Varga l-a felicitat pe Louis Munteanu pentru evoluția arătată în această etapă, atacantul în schimbul căruia speră să obțină cel puțin 15 milioane de euro.

„Am fost mulțumit că am câștigat și s-au deblocat mental băieții. Mă bucur pentru echipă și pentru antrenor, în mod special mă bucur pentru Louis că s-a deblocat și a început să dea goluri.

Sunt ferm convins că în continuare va începe să-și facă datoria la fel cum ne-a învățat și cum merită, pentru că are toate calitățile necesare pentru a ne face fericiți și pe noi, și pe el, și echipa cu goluri frumoase și cu goluri care să ne ajute să ne îndeplinim obiectivele.

A fost o perioadă mai întunecată până acum, sper că acum vine și soarele la noi, pe strada noastră. Sperăm să se omogenizeze echipa, să își revină și Zouma, să fie pregătit la capacitate și să avem o apărare cum am avut pe vremuri, să nu ne fie frică, la fiecare meci să stau cu inima îndoită, când avem un gol avantaj să stau stresat că ne egalează sau chiar pierdem.

Deci din punctul ăsta de vedere am văzut un upgrade la echipă care îmi place. Încep băieții să joace fotbal și asta îmi place. Începe să se vadă mâna antrenorului și omogenitatea lor. Pentru asta îi felicit pe toți și mă bucur.

„Louis are calitate cât duce trenul”

Sper să o țină tot așa și să ne ducem înapoi unde ne este locul, acolo sus, în vârf. Ceea ce pot să spun de Louis, sunt foarte fericit, calitate are cât duce trenul. Important a fost să se refacă după accidentare și să revină cu gol, ceea ce s-a întâmplat. De acum încolo îi urez succes și la echipă la fel.

Felicitări pentru victorie, e un important meci câștigat, trei puncte importante. Îți dă speranțe că, încet-încet, cu treabă bună, putem ajunge înapoi acolo unde ne dorim”, a spus Neluțu Varga, într-o intervenție pentru Fanatik.

