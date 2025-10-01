CFR pregătește încă o lovitură: Hakim Ziyech, fost jucător la Chelsea și Galatasaray!

Formația feroviară încearcă un nou transfer de marcă după Kurt Zouma și Islam Slimani.

Ziyech a câștigat Liga Campionilor alături de Chelsea | Foto: Chelsea Football Club Facebook

Deși perioada de transferuri s-a încheiat, CFR simte că lotul lui Andrea Mandorlini nu este suficient de puternic pentru a atinge obiectivele fixate de club.

Cluburile mai pot legitima jucători rămași liber de contract încă din timpul perioadei de mercato, iar șefii clujeni și-au țintit privirile către un alt fotbalist de top.

Potrivit celor de la ProSport, gruparea ardeleană se află în negocieri cu Hakim Ziyech (32 de ani), fosta extremă a celor de la Ajax, Chelsea și Galatasaray.

Fotbalistul de origine marocană a evoluat ultima oară în Qatar, la Al-Duhail, unde a reușit un gol și o pasă decisivă în nouă meciuri.

Potrivit sursei citate, Neluțu Varga, patronul CFR-ului, i-a înaintat o ofertă, însă jucătorul a cerut timp de gândire înainte să dea un răspuns final.

