  • Flux RSS
Sport

CFR pregătește încă o lovitură: Hakim Ziyech, fost jucător la Chelsea și Galatasaray!

Formația feroviară încearcă un nou transfer de marcă după Kurt Zouma și Islam Slimani.

Ziyech a câștigat Liga Campionilor alături de Chelsea | Foto: Chelsea Football Club Facebook Ziyech a câștigat Liga Campionilor alături de Chelsea | Foto: Chelsea Football Club Facebook

 

Deși perioada de transferuri s-a încheiat, CFR simte că lotul lui Andrea Mandorlini nu este suficient de puternic pentru a atinge obiectivele fixate de club.


Cluburile mai pot legitima jucători rămași liber de contract încă din timpul perioadei de mercato, iar șefii clujeni și-au țintit privirile către un alt fotbalist de top.

Potrivit celor de la ProSport, gruparea ardeleană se află în negocieri cu Hakim Ziyech (32 de ani), fosta extremă a celor de la Ajax, Chelsea și Galatasaray.


Fotbalistul de origine marocană a evoluat ultima oară în Qatar, la Al-Duhail, unde a reușit un gol și o pasă decisivă în nouă meciuri.

Potrivit sursei citate, Neluțu Varga, patronul CFR-ului, i-a înaintat o ofertă, însă jucătorul a cerut timp de gândire înainte să dea un răspuns final.


Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI:

Transferul anului în România. Kurt Zouma a semnat cu CFR Cluj! Ce a spus câștigătorul UEFA Champions League?

Lovitura finalului de marcato: Islam Slimani a semnat cu CFR!

Ultimele Stiri
abonare newsletter