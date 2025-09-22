Radu Constantea l-a reconfirmat pe Sabău la „U” Cluj: „Postul lui este în siguranță!”

„Șepcile roșii” au pierdut în ultima etapă, 0-1 cu FC Argeș, însă înfrângerea de la Mioveni nu îi pune lui Sabău postul în pericol.

Ioan Ovidiu Sabău a revenit pe banca clujenilor în urmă cu doi ani | Foto: FC Universitatea Cluj

Universitatea Cluj nu are deloc startul de sezon pe care și l-a propus. Echipa a fost eliminată încă din primul tur din cupele europene iar în campionat are doar două victorii în ultimele nouă meciuri.

Ardelenii sunt la șase puncte distanță de podiumul Superligii, însă șefii echipei nu sunt îngrijorați. Președintele Radu Constantea a anunțat că are în continuare încredere în lotul lui Ioan Ovidiu Sabău, deși rezultatele au fost modeste.

„Avem un proiect solid, pe termen lung”

Oficialul clujenilor a precizat, totuși, că postul antrenorului nu este pus în pericol. Tehnicianul revenit pe banca echipei în august 2023 mai are doi ani de contract cu „U” Cluj.

„Cu siguranță nu e ceea ce ne-am așteptat, nu arătăm foarte bine, dar nu avem ce face. Trebuie să ne revenim. Să găsim formula cea mai bună, să legăm 2-3 victorii. Cred că sunt mai mulți factori. Echipa mi se pare un pic blazată. Nu mai avem atitudinea din sezonul trecut, nu mai avem acea răutate. Avem o problemă și în zona ofensivă, nu mai avem ocazii.

(Sabău e în pericol? n.red) Nu, nu. Avem un proiect solid, care e bine structurat. Încercăm să mergem cu același staff tehnic pe termen lung pentru a putea să reconstruiască. Și din punct de vedere financiar suntem stabili.

Mai are contract încă 2 ani, sezonul acesta și următorul. Continuitatea e cea mai importantă în fotbal și asta încercăm să implementăm.

Am avut un sezon precedent foarte bun, acum, la primele meciuri, care nu sunt foarte concludente, nu e normal să dai vina pe staff-ul tehnic. Cred că noi, toți, ca și club avem o problemă și sper să o identificăm cât mai repede”, a declarat Radu Constantea într-o intervenție pentru Fanatik.

„U” l-a convins să revină

Ioan Ovidiu Sabău se află la al treilea mandat ca antrenor al Universității Cluj, după cele din 2000 și 2023. Echipa ardeleană a fost cea care l-a convins pe „Moț” să revină în antrenorat, în urmă cu două sezoane. Sabău antrenase ultima oară la Târgu Mureș, în 2014, după care a ales să stea departe de fotbal timp de 9 ani.

„Studenții” au pierdut ultima etapă, scor 0-1 la Mioveni, cu FC Argeș. Pe lângă rezultatul nefast, nu vor putea conta pe Ovidiu Bic etapa viitoare, când pe Cluj Arena va avea loc derby-ul orașului, contra celor de la CFR.

Nici vișiniii nu au o situație mai bună în acest moment. Au fost eliminați din play-off-ul pentru grupele Conference League și se află abia pe locul 12 în campionat, cu 8 puncte strânse în 9 etape.

