Unirea Dej, doar 4 puncte după 7 etape și penultimul loc! Va fi demis Adrian Falub?

Unirea Dej nu se regăsește nici în noul sezon din Liga a 3-a.

Unirea Dej a pierdut la limită meciul cu SCM Zalău | Foto: Sergiu CRĂCIUN / monitorulcj.ro

Vineri după-masă, Unirea a cedat din nou. SCM Zalău a câștigat cu 1-0 pe Municipalul din oraș iar dejenii rămân cu numai o victorie obținută în noul sezon.

Echipa antrenată de Adrian Falub merge din rău în mai rău. După ce actuala ediție a început cu o eliminare rușinoasă din Cupa României, produsă de o echipă de amatori din Liga a 4-a, alb-albaștrii nu se regăsesc nici în campionat.

Au strâns doar patru puncte din 21 posibile și se află pe locul 11 din 12, la egalitate de puncte cu Olimpia Satu Mare!

Doar Sticla Arieșul Turda, formație care a fost anunțată cu o săptămână înainte de debutul sezonului că va lua startul în Liga a 3-a, se află acum sub Unirea Dej în campionat.

Suporterii îi cer demisia lui Adrian Falub!

Parcursul modest la Unirii Dej din acest început de sezon - cu 5 înfrângeri din 7 meciuri - i-a iritat și pe fanii echipei.

O parte dintre aceștia și-au exprimat deja nemulțumirea în mediul online, pe pagina oficială a clubului, și cer înlocuirea antrenorului care a activat ultima oară la Gloria Bistrița.

Adrian Falub a fost cel care a insistat pentru jucătorii veniți la echipă în această vară, după ce aproape toți cei din sezonul trecut au plecat.

Iată o parte dintre mesajele venite dinspre suporteri după ultimul rezultat:

„Felicitări! Puncte când?”

„Antrenorul nu este ce trebuie! Demisia!”

„Demisia! Trebuie prospețime, că suntem dejeni și ne doare. Din respect pentru cei care se știu. Păcat!”

„Am ajuns doar să ne prezentam la meciuri, rezultatul e clar: înfrângere”

Totuși, o parte dintre susținătorii echipei sunt de părere că principalul vinovat este Morar Costan, primarul orașului.

„Domnule primar, de ce acceptați ce se întâmplă la echipă? Dați afară toată conducerea! Cu actuala conducere mergem în Liga a 4-a!”

„Trebuie mers peste el în Primărie!”

Rămâne de văzut dacă edilul orașului, Primăria Dej fiind principalul finanțator al echipei, își va asuma demiterea antrenorului care și în sezonul trecut a dezamăgit la cârma echipei.

Unirea Dej a terminat ediția precedentă pe locul 8 din 10, la doar 6 puncte peste locurile care ar fi retrogradat echipa în al patrulea eșalon.

