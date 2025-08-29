Început cu stângul pentru Unirea Dej. I-a învins Viitorul Cluj, scor 1-0.

Noua ediție din Liga a 3-a a debutat la finalul acestei săptămâni. Toate echipele din județul Cluj sunt repartizate în Seria a 8-a.

Unirea Dej a retrogradat în Liga a 3-a la finalul sezonului 2023/2024 | Foto: FC Unirea Dej Facebook

Începutul nefast de sezon pentru fosta divizionară secundă continuă și după prima etapă din noul sezon.

După ce au fost eliminați din primul tur al Cupei României de Viitorul Livezile, o grupare care evoluează în Liga a 4-a din Bistrița Năsăud, elevii lui Adrian Falub au pierdut pe terenul celor de la Viitorul Cluj.

Singura reușită a partidei a fost semnată de Marius Cobârzan, în minutul 60, după o cursă inițiată în propria jumătate de teren.

Pentru Viitorul urmează partida din deplasare contra CSM Sighet, în timp ce dejenii vor reveni la Cluj pentru duelul cu Sănătatea.

Celelalte două echipe din județul Cluj care fac parte din Seria a 8-a sunt Sănătatea Cluj și ACS Arieșul Sticla Turda.

Ambele vor disputa sâmbătă prima partidă din noul sezon. „Virușii verzi” vor evolua la Zalău, în timp ce Arieșul Turda va primi vizita celor de la Crișul Sîntandrei.

