Marian Iancu, atac dur la FCSB și CFR: „Cretinele etapei! Le lipsește mintea la fotbal!”

Cele mai bune două formații din sezonul trecut au parte de un început modest de sezon.

Marian Iancu a fost patronul Politehnicii Timișoara | Foto: Marian Iancu Facebook

Ambele echipe s-au împiediat în această etapă de două formații nou-promovate în Superligă.

Mai întâi, CFR a remizat la Clinceni cu Metaloglobus, scor 1-1, la capătul unui meci în care echipa lui Andrea Mandorlini a prestat un joc modest și putea chiar pierde spre final.

Și roș-albaștrii s-au încurcat de o echipă aflată la începutul experienței pe prima scenă a fotbalului din România.

FCSB a încheiat cu același scor meciul din deplasare cu Csikszereda. Deși au deschis scorul prin Malcom Edjouma, gazdele au egalat în minutul 82 după un autogol înscris de Alexandru Pantea.

Marian Iancu: „Echipe croșetate pe dos!”

Prestațiile sub așteptări ale celor două echipe au fost taxate rapid de unul dinte foștii investitori din fotbal.

Marian Iancu, fostul patron al Politehnicii Timișoara, a criticat în termen duri evoluțiile campioanei, respectiv vicecampioanei din această etapă.

„FCSB și CFR Cluj cretinele etapei, urmate îndeaproape de FC Argeș. Se încheie runda a noua și campioana, cât și vicecampioana nu știu încă că a început competiția. Măcar FC Argeș sunt pe plus, ocupând un onorant loc 4 în clasament și doar lipsa de profesionalism și antrenor i-au făcut să piardă puncte de la trei zero și să termine la egalitate cu UTA Arad.

Dar ce ar mai fi superliga fără idioți, hoți, proști sau rezultate surpriză ?! Ar deveni banală. Nu este cazul.

Au grija să ne surprindă atât patronul Becali cât și Varga. Echipele lor croșetate pe dos de la meci la meci sfidează logica competiției stârnind haos și depresie în rândul pariorilor. Ok! Mai sunt 21 de etape.

Timp suficient sa recupereze. Valoare au, doar mintea la fotbal le lipsește. Continui să cred într-un play-off consacrat, conservator, fără surprize majore.”, a scris Marian Iancu pe pagina personală de Facebook.

Postarea făcută de Marian Iancu | Foto: captură Facebook

La 16 puncte de primul loc!

Deși în sezonul trecut au încheiat pe primele două poziții, atât FCSB, cât și CFR sunt departe de zona podiumului în acest moment.

Formația patronată de Gigi Becali ocupă locul 12, cu 7 puncte acumulate în 9 meciuri. Tot atâtea puncte a strâns și CFR, având, însă, un meci mai puțin disputat.

În acest moment, pe primul loc se află Universitatea Craiova, cu 23 de puncte, urmată de Rapid, cu 18.

Spre deosebire de roș-albaștrii, care vor evolua în Europa League, ardelenii au fost și eliminați cupele europene de suedezii de la Hacken, scor 3-7 la general.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: