Cosmin Vâtcă, fost portar la CFR, va fi antrenor principal la ACS Mediaș!

Cosmin Vâtcă (43 de ani), fostul campion al României, s-a înțeles cu ACS Mediaș, grupare care activează în al treilea eșalon.

Cosmin Vâtcă a câștigat trei titluri de campion cu CFR | Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Multiplu campion al României cu CFR, alături de care a triumfat în 2018, 2019 și 2020, fostul goalkeeper a devenit antrenor principal după ce și-a încheiat cariera de profesionist.

El s-a înțeles cu ACS Mediaș, echipă care are ca obiectiv promovarea în Liga 2 dar care, pentru moment, are un început greu de sezon.

Medieșenii sunt pe locul 6 după primele 6 etape, cu 8 puncte acumulate până acum.

„Revenire importantă”

„Revenire importantă! Ne bucurăm să anunțăm că, începând de astăzi, Cosmin Vâtcă revine la clubul nostru și, alături de Dorin Roșca și Doru Dudiță, va pregăti echipa de seniori. Născut pe 12 mai 1982 la Turda, dar “adoptat” de Mediaș încă din 2010, Cosmin face parte din familia fotbalului medieșean de mulți ani.

A apărat poarta unor cluburi importante precum: Gaz Metan Mediaș, Steaua București / FCSB, CFR Cluj, Rapid București, Oțelul Galați, U Cluj, Viitorul Constanța, FC Voluntari, FC Bihor și Comunal Șelimbăr.

Îi urăm mult succes în noul mandat la ACS Mediaș și suntem convinși că împreună vom construi lucruri frumoase!”, este mesajul transmis de către pagina oficială a celor de la ACS Mediaș pe Facebook.

