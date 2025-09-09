Fiul lui Alin Minteuan s-a înțeles cu Viitorul Cluj și va evolua în Liga 3!

Bogdan, băiatul lui Alin Minteuan, fostul jucător și antrenor de la CFR Cluj, a semnat cu Viitorul Cluj, echipă care evoluează în Seria a 8-a din al treilea eșalon.

Bogdan Minteuan s-a înțeles cu Viitorul Cluj | Foto: Academia de Fotbal Viitorul Cluj

Crescut la Academia celor de la CFR în perioada 2010-2019, Bogdan Minteuan (22 de ani) își va continua cariera la Cluj.

El s-a înțeles cu cei de la Viitorul Cluj, echipă care activează în Liga a 3-a și care este antrenată de Bruno Guima, alt fost jucător al formației din Gruia.

„Minteuan Bogdan face un nou pas important în cariera sa și se alătură Academiei de Fotbal Viitorul Cluj!

Îi dorim mult succes și cât mai multe realizări în tricoul Viitorului!”, a fost mesajul publicat pe Facebook de cei de la Viitorul Cluj.

Bogdan Minteuan a mai evoluat pentru Minaur Baia Mare, Poli Timișoara, SCM Zalău și CSU Alba Iulia.

Tatăl său, jucător, antrenor și antrenor secund la CFR!

Tatăl său, Alin, a fost unul dintre jucătorii care au pus umărul la ascensiunea celor de la CFR Cluj.

Crescut, la rândul rău, la juniorii formației vișinii, Minteuan a revenit la echipă în 2005, la doar un an după ce echipa promovase în prima ligă.

A evoluat încă trei ani și jumătate, timp în care a contribuit primele performanțe din istoria clubului: parcursul din Cupa Intertoto (2005) și câștigarea primului titlu de campioană (2008).

După încheierea carierei de jucător, Minteuan a rămas în staff-ul tehnic al echipei ca antrenor secund iar de două ori a fost numit chiar principal.

Prima dată s-a întâmplat în sezonul 2010/2011, când i-a luat locul pe banca tehnică lui Sorin Cârțu, apoi în 2019, când a stat pe banca echipei timp de 5 etape, între mandatele lui Toni Conceicao și Dan Petrescu. La finalul acelui sezon, ardelenii aveau să devină din nou campioni.

