Giedrius Arlauskis, fost portar la CFR, „atac” dur la Cristi Balaj!

Fostul portar al celor de la CFR Cluj, Giedrius Arlauskis (37 de ani), crede că unul dintre principalii vinovați pentru situația în care a ajuns clubul este președintele echipei, Cristi Balaj (54 de ani).

Giedrius Arlauskis a câștigat cinci titluri cu CFR | Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Gruparea din Gruia are un start de sezon diferit față de edițiile trecute. Dacă în primele mandate ale lui Dan Petrescu echipa obișnuia să înscrie rapid iar apoi să conserve rezultatul, situația s-a schimbat dramatic în acest sezon.

Pentru al treilea an consecutiv, clujenii au fost eliminați din cupele europene înainte ca faza principală a competiției să înceapă.

Pe lângă rezultatul șocant înregistrat în această vară cu Hacken 2-7, cea mai dură înfrângere din istoria clubului în competițiile europene, echipa stă tot mai rău și în campionat.

Se află pe locul 13, cu 9 puncte strânse în 10 etape și au o singură victorie în ultimele 11 meciuri disputate.

Arlauskis: „Balaj a redus din datorii, dar și din performanță”

Giedrius Arlauskis, unul dintre jucătorii care au contribuit la toate cele cinci titluri consecutive cucerite între 2018-2022, este de părere că nici patronul echipei, nici jucătorii nu sunt vinovați, ci cei care răspund de transferuri, în frunte cu președintele Cristi Balaj.

„Nu mă uit la CFR Cluj. S-a dus CFR-ul pe care îl cunoșteam eu. CFR, când eram eu și câștigam campionate și jucam în cupele europene, lumea deja era obișnuită cu victorii și se plângea de ce câștigăm cu 2-1 și nu cu 3-0.

Eu am venit la CFR în 2017, acum suntem în 2025, tot pe Camora și Deac ne bazăm? OK, 17 transferuri, dar nu jucătorii transferă jucătorii. Trebuie vorbit de conducerea CFR-ului, eu asta nu înțeleg.

În conducere sunt și unii foști colegi, eu îi cunosc, știu despre ce vorbesc. Vrem să facem performanță cu bani ciu-ciu. M-am înțeles cu Neluțu (Ioan Varga, patronul echipei n.red), am semnat contractul, apoi a plecat Marian Copilu și a început debandada, care e de trei ani.

După ce a ajuns domnul optimizare, domnul Balaj, spune că Arlauskis avea prea mare contractul. Întrebarea este în felul următor: se cheltuie bani la CFR sau nu? Din punctul meu de vedere, la câți jucători vin, eu cred că se cheltuie.

Aflați salariul și pe ce sume a venit Zouma și atunci putem spune dacă se cheltuie sau nu. Nu cred că a venit că-i place Clujul sau domnul Balaj. A venit pentru bani și performanță.

„Cine provoacă pierderile? Aceiași conducători de trei ani!”

Nu am cifre, nu pot să spun că au cheltuit mai mult sau mai puțin. Pot spune orice. Cine verifică? De când a venit „Optimizare” și a redus din datorii și nu știu ce, la cum se transferă, clubul se duce în mai mari datorii. Dar au redus și marea performanță. Tot optimizează de trei ani de zile.

Care este strategia? Nu conducătorii, Balaj, Mara, Bilașco? Nu Varga. Neluțu Varga nu are timp să stea la club. Pică și el în povești, nu știu cine îl minte. Nu pierde banii mei, banii tăi, pierde banii lui. Cine provoacă pierderile? Trei ani, aceiași conducători și toată lumea: „Neluțu!”.

Eu am fost atunci cu Baptista, Marian Copilu nu mai era în conducere. Baptista a fost adus de Iuliu Mureșan, atunci când a plecat Marian de la CFR. Când noi jucam la Giurgiu cu Astra și stăteam la hotel undeva în Berceni. Ne-am rugat toți să se întoarcă la CFR că e haos total. La cheltuieli, tot pe numele lui Marian Copilu.

Eu știu cine dă cu pumnul în masă. Ăștia, conducătorii de acum, nu au niciun cuvânt de spus. Când vine Neluțu supărat fug și șobolanii de la stadion.

Eu văd așa: Neluțu Varga iubește foarte mult fotbalul. Pune suflet, iubește clubului, a dat mulți bani, a făcut și performanță.

Dar de trei ani de zile, de când s-a schimbat conducerea, întrebarea este în felul următor: poate e timpul să schimbi conducerea.”, a declarat Arlauskis într-o intervenție pentru Digi Sport.

Are șapte titluri în România!

Giedrius Arlauskis este unul dintre cei mai titrați portari străini care au ajuns în campionatul nostru. A ajuns prima oară la Unirea Urziceni, echipă care a produs una dintre cele mai mari surprize din istorie prin câștigarea titlului în 2009.

A revenit în România în 2014, la FCSB, alături de care a triumfat un an mai târziu, apoi a evoluat pentru Watford, în Premier League și Espanyol, în La Liga.

S-a întors în Superligă în 2017, la CFR, echipă alături de care a câștigat cinci titluri și de care s-a despărțit în vara anului 2021, odată cu plecările lui Marius Șumudică și Marian Copilu.

