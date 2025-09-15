Balaj se gândește să plece de la CFR: „Îmi e tot mai greu!”

CFR Cluj are un start de sezon cu mult sub așteptări: a fost eliminată din cupele europene și este pe locul 13 în campionat, la 16 puncte de primul loc.

Cristi Balaj este președintele CFR-ului din 2021 | Inquam Photos / Simion Sebastian Tataru

Ardelenii n-au reușit să câștige nici contra celor de la Metaloglobus, iar echipa din Gruia ar putea rata chiar accederea în play-off.

În acest moment sunt 16 puncte între CFR și Universitatea Craiova, ocupanta primului loc.

Într-o intervenție în emisiunea Fanatik Superliga, președintele celor de la CFR Cluj, Cristi Balaj (54 de ani), a recunoscut situația delicată de la club și spune că se gândește serios să plece de la echipă.

„Am vorbit cu domnul Varga după eșecul de la Hacken. Iau în calcul serios să renunț. Chiar nu am timp de nimic, e greu, frustrant, obositor.

M-am trezit că am luat și cartonaș roșu pentru că am cerut al doilea galben la meciul cu FCSB. Vedeți, și când vorbesc de arbitraj încerc să fiu cât se poate de civilizat.

Este mult prea frustrant să te chinui, să te implici, să ai multe de făcut și să nu ți se întoarcă rezultate. Vorbind și cu voi ajungem la concluzia că CFR este mai bună decât sezonul trecut.

Este greu să părăsești la greu un om care a băgat atâtea zeci de milioane de euro în fotbal. De asta am rămas, dar îmi e din ce în ce mai greu. Fără sprijinul domnului Varga nu avem cum să reușim.

Ăsta a fost motivul pentru care nu am plecat. Chiar nu merită Neluțu Varga. Și dacă îți cere ceva cu jumătate de gură, nu-l poți refuza. Îmi este din ce în ce mai greu”, a declarat Cristi Balaj pentru sursa citată.

Cristi Balaj este președintele CFR-ului din 2021, când a fost numit în funcție după demiterea lui Marian Copilu.

Fostul arbitru și-a înaintat demisia după umilința echipei din cupele europene, când a pierdut cu 2-7 în Suedia, dar patronul Varga l-a convins să continue la echipă.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: