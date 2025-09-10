Neluțu Varga îi răspunde Elenei Udrea: „Minte! E o vrăjeală! Sunt om curat”

Ioan Varga, patronul lui CFR Cluj, a reacționat după acuzațiile care i-au fost aduse de către fostul ministru Elena Udrea.

Ioan Varga este patronul lui CFR Cluj din 2017 | Foto: captură TV

Finanțatorul grupării din Gruia nu a așteptat prea multă vreme pentru a-i da replica Elenei Udrea.

Varga susține că ea era datoare la club și că „a înșelat peste 200 de familii”, apoi neagă acuzațiile care i-au fost aduse și susține că este „un om curat”.

„Elena Udrea minte, ea a prostit o grămadă de lume, eu m-am constituit pe parte civilă, pentru că ea era datoare la club. Eu vreau să-mi recuperez banii, dar ea e falimentară, nici terenul pe care a vândut apartamente la oameni nu-l mai are.

Nu are rost să discut despre o asemenea femeie, ea a încercat să mă șantajeze. Acum sunt probleme penale, iar ea va răspunde, îmi era datoare la club și nu a dat banii. Ceea ce spune este o vrăjeală. Ea a vrut să ne prostească și să ne execute.

A înșelat peste 200 de familii, ea nu are nimic. Mi-a dat mesaj Păcuraru (Maricel Păcuraru n.red) și mi-a spus că am ales tabăra greșită. Eu nu am afaceri cu statul și nu sunt ca ei. Este învățată cu puterea și acum nu mai are. Eu sunt un om curat, muncesc pentru bani, plătesc taxe.

Ea măcar de acum să fie corectă, eu nu pot ajuta un om care și-a bătut joc de oameni”, a fost reacția lui Ioan Varga, oferită celor de la iAMsport.ro.

Elena Udrea, fostul ministru | Foto: Elena Udrea Facebook

Elena Udrea: „CFR este echipa sistemului!”

În urmă cu câteva zile, aflată în emisiunea Ancăi Alexandrescu de la Realitatea Plus, Elena Udrea i-a acuzat pe ultimii doi patroni ai CFR-ului, Arpad Paszkany și Neluțu Varga.

Concret, femeia susține că ambii au avut parte de influență politică în activitatea din fotbal, apoi a numit-o pe fosta campioană ca fiind „echipa sistemului din Ligă”.

„Domnul Neluțu Varga este o interfață a domnului Coldea (Florian Coldea n.red) și în fotbal. Până la urmă, echipa CFR Cluj, care a avut și rezultate bune, pe merit, dar este o echipă susținută, este o echipă a sistemului din Ligă. Adică a fost mereu susținută de domnul Burleanu, pus de Florian Coldea la Ligă (Federația Română de Fotbal n.red).

A fost mereu susținută să câștige, chiar și când nu era în drept să câștige, când nu era în situația de a câștiga. Adică, chiar și atunci când nu era pregătită, câștiga meciurile. Deci, acolo la Cluj, gruparea aceasta, care a mai făcut această preluare în forță.

Un exemplu care îmi vine acum în minte este Paszkany (Arpad Paszkany, fostul patron de la CFR n.red), căruia i-au luat toate afacerile și l-au forțat să și plece din țară, pentru că îl și arestau”, a spus Elena Udrea pentru sursa citată.

