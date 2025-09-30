EXCLUSIV FOTO: Toni Conceicao, fost antrenor la CFR, în tribune la derby-ul cu „U”!

Universitatea Cluj și CFR au încheiat la egalitate, scor 2-2, în ultimul meci al etapei cu numărul #11 din Superligă.

Toni Conceicao (în centru), la finalul partidei | Foto: Sergiu CRĂCIUN / monitorulcj.ro

Feroviarii au deschis scorul în minutul 9, prin Damjan Djokovic, apoi „studenții” au revenit și au întors scorul înainte de pauză, prin Dino Mikanovic și Jovo Lukic. Scorul final l-a stabilit Lorenzo Biliboc, șut la colțul lung de la marginea careului.

Cu egalul de pe Cluj Arena, CFR a ajuns la al patrulea meci consecutiv fără victorie în campionat. Vișiniii au câștigat un singur meci din ultimele 11 disputate și sunt pe locul 13 în campionat, cu 9 puncte.

Conceicao a fost la meci!

La derby a asistat și fostul antrenor al grupării din Gruia, Toni Conceicao. Reporterul Monitorul de Cluj prezent la meci l-a surprins pe portughez în momentul în care părăsea incinta stadionului.

El a fost însoțit, printre alții, și de Luis Baltazar, unul dintre secunzii din staff-ul său. Conceicao a antrenat de trei ori de-a lungul carierei la CFR Cluj, cel mai recent în perioada 2018-2019.

Toni Conceicao, fostul antrenor de la CFR, a fost prezent la derby-ul cu Universitatea Cluj | Foto: Sergiu CRĂCIUN / monitorulcj.ro

Tehnicianul este în prezent liber de contract după despărțirea de naționala Camerunului. Deși a calificat echipa la Campionatul Mondial din urmă cu trei ani, Conceicao nu a fost pe placul noii conduceri, care a decis să-l demită fără prea multe explicații.

