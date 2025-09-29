Egalitate în derby-ul Clujului: „U” și CFR s-a terminat 2-2.

Deși au condus la pauză, elevii lui Ioan Ovidiu Sabău s-au văzut egalați în a doua repriză, astfel că Derby-de-Cluj se încheie fără o învingătoare.

Derby-ul Clujului a fost ultimul meci din etapa a 11-a | Foto: Sergiu CRĂCIUN / monitorulcj.ro

Oaspeții au deschis scorul când încă nu trecuseră primul sfert de oră. Andrei Cordea a executat perfect o lovitură liberă de la marginea careului iar Damjan Djokovic (min. 9) a reluat în plasă cu o lovitură de cap.

„Studenții” s-au întors în ofensivă și au atacat poarta lui Hindrich, însă nici Postolachi, nici Lukic nu l-au putut învinge pe Hindrich. A făcut, însă, Dino Mikanovic (min. 33). Fundașul dreapta a restabilit egalitatea pe tabelă cu un șut de la marginea careului, deviat de defensiva adversă.

Universitatea avea să și preia conducerea spre finalul primei reprize. Jovo Lukic (min. 37) s-a înălțat peste Sinyan și Matei Ilie și a trimis mingea în plasă.

După pauză, tot gazdele au fost mai periculoase. Pe contra-atac, atât Lukic, cât și Postolachi au ratat din nou șansa desprinderii. A punctat, însă, CFR-ul. Lorenzo Biliboc (min. 58), jucătorul transferat în această vară de la Juventus, a marcat printr-o execuție la colțul lung cu piciorul stâng și a stabilit scorul final.

Echipele de start

FC Universitatea Cluj

30.Gertmonas – 24.Mikanovic, 26.Cisse, 6.Cristea, 27.Chipciu (C) – 18.Artean, 7.Drammeh – 93.Postolachi, 10.Nistor, 88.El Sawy – 17.Lukic

Rezerve: 1.Lefter, 33.Chirilă – 23.Capradossi, 14.Toșca, 28.Miguel Silva, 8.Codrea, 11.Murgia, 13.Fabry, 80.Orban, 20.Bota, 19.Macalou, 9.Trică

Antrenor Ioan Ovidiu Sabău

CFR 1907 Cluj

89.Hindrich – 97.Coco, 6.Sinyan, 27.M. Ilie, 45.Camora(C) – 73.Muhar, 88.Djokovic, 23.Keita – 24.Cordea, 9.Munteanu, 49.Biliboc

Rezerve: 1.Gal, 3.Abeid, 86.Kun, 4.Zouma, 47.Kresic, 18.Emerllahu, 17.Korenica, 11.Păun, 8.Fică, 98.Ciubăcan, 19.Slimani, 32.Cernigoi

Antrenor: Andrea Mandorlini

