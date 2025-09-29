Veste bună pentru CFR: le-a intrat alți bani de pe urma transferurilor de anul trecut.

Philip Otele a fost transferat gratis de la UTA Arad | Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

După mult timp, o veste bună și pentru șefii lui CFR Cluj. În ciuda eliminării premature din cupele europene și a parcursului modest din campionat, încununat cu interdicția de a transfera jucători din cauza unor restanțe către Fiorentina în cazul transferului lui Louis Munteanu, conducătorii din Gruia au primit, în sfârșit, un motiv de bucurie.

Otele și Bîrligea încă aduc bani la CFR!

Potrivit celor de la Fanatik, în conturile clubului au intrat în ultimele zile nu mai puțin de 750.000 de euro, bani ca urmare a unor transferuri pe care CFR le-a făcut anul trecut. Mai exact, este vorba despre Philip Otele și Daniel Bîrligea, ambii vânduți de CFR la Al-Wahda, respectiv FCSB.

Otele a fost cumpărat în această vară de FC Basel, campioana Elveției. Nigerianul care a mai evoluat în România pentru UTA Arad fusese împrumutat de la arabi în sezonul trecut. Prestațiile sale i-au convins pe șefii lui Basel să achite întreaga sumă de transfer pe jucătorul care a reușit 9 goluri și 4 pase decisive în 18 meciuri de campionat în stagiunea trecută.

Ca urmare a acestei mutări, CFR s-a ales cu încă 350.000 de euro, pe lângă cele 3,5 milioane de euro plătite pentru el în momentul plecării din Gruia, parte ca procent din viitoarea vânzare.

Și Gigi Becali, patronul de la FCSB, s-a văzut nevoit să umple conturile lui Neluțu Varga. Odată cu accederea în grupele Europa League, latifundiarul a trebuit să le achite 400.000 de euro celor de la CFR, parte a înțelegerii din transferul lui Daniel Bîrligea la gruparea roș-albastră.

Conform jurnalistului Horia Ivanovici, banii au fost eșalonați astfel: 200.000 de euro pentru calificarea în faza principală a competiței, 100.000 de euro pentru câștigarea campionatului în sezonul trecut și alți 100.000 ca urmare a realizărilor atacantului în cupele europene.

UEFA le-a premiat parcursul european

Deși parcursul european din acest sezon s-a încheiat mai devreme decât s-ar fi așteptat șefii clubului, CFR se va alege cu o sumă consistentă după ce a trecut de două preliminare și a ajuns până în play-off-ul pentru Conference League.

Conform sursei citate, în valoare de aproximativ un milion de euro a fost premierea celor de la UEFA pentru eliminarea maghiarilor de la Paksi și a elvețienilor de la Lugano, dar și pentru disputarea „dublelor” cu Braga și Hacken.

