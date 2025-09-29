Interviu cu Cristi Dulca, înainte de „U” Cluj - CFR: „Fotbalul n-ar fi așa frumos fără rivalități!”

Universitatea Cluj și CFR se întâlnesc în etapa cu numărul #11 din Superligă. Meciul este programat luni seară, de la ora 21:00, pe Cluj Arena.

Cristi Dulca a participat alături de România la Campionatul Mondial din 1998 | Foto: Ana GREAVU / monitorulcj.ro

Trecut de-a lungul carierei atât pe la CFR Cluj, cât și la Universitatea, fostul fundaș Cristi Dulca (52 de ani) a acordat un interviu pentru monitorulcj.ro înaintea celui mai așteptat meci din oraș.

Cu toate că se declară fanul lui „U”, Dulca a crescut la juniorii formației din Gruia, când vișiniii evoluau în ligile inferioare.

Mai târziu, spre finalul carierei, și-a îndeplinit visul, acela de a îmbrăca tricoul Universității, însă doar pentru patru meciuri. I-a antrenat pe „studenți” de trei ori, timp în care a reușit și o promovare în primul eșalon.

Ultima sa experiență ca antrenor s-a încheiat anul trecut, după trei ani pe banca Echipei naționale de fotbal feminin a României.

Salut, Cristi. Cum te aștepți să fie meciul de deseară?

Un meci între „U” și CFR e mereu un derby, o rivalitate dusă la extrem atât în teren, cât și în tribune. Mi-aș dori să fie spectacol, de-aia mergem la meciuri.

Sper să fie multă lume, spectacol, fără incidente, să fie chiar un meci între două echipe care se respectă.

O să fii la meci?

Da, da, îți dai seama că o să merg.

Cum ți se pare parcursul celor două echipe de până acum?

Să le luăm pe rând: „U” Cluj au făcut anul trecut un an foarte bun, dar anul acesta, prin plecarea multor jucători, venirea altora, nu se mai regăsesc.

Se vede că jocul lor suferă. Eu sper să-și revină, să aibă un parcurs cel puțin la fel de bun ca anul trecut.

Și la CFR?

La CFR aproape la fel: s-au făcut multe schimbări și ca jucători, au schimbat și antrenorul. O echipă care nu are continuitate pe banca tehnică și în teren întotdeauna are de suferit.

Îți mai dau un exemplu: FCSB. Nu au schimbat antrenorul, dar au fost accidentări, schimbări în teren, se vede clar că nu mai au aceeași echipă. Dacă te uiți pe meciurile lor, nu regăsești aceeași echipă două meciuri la rând iar asta contează.

CFR a făcut 20 de transferuri vara asta, plus antrenorul..

Nici nu știam că atâtea au făcut. Când faci multe schimbări, riști să nu ai lotul omogen. Durează până se adaptează jucătorii, unii vin nepregătiți, e destul de greu. Acum nu vorbesc din postura de jurnalist, ci ca fost jucător, că așa am avut la Rapid.

Cum?

Când a venit nea Mircea (antrenorul Mircea Lucescu n.red) la Rapid, a încercat să aibă cam aceeași jucători etapă de etapă. Bineînțeles, nu se putea, dar nu lipseam opt-nouă jucători din echipă. Aveam continuitate, ne cunoșteam între noi, s-au format automatisme. Dacă te uiți la echipele mari, ai să vezi că ele nu prea schimbă, decât așa, unu-doi jucători.

Pe tine, ca jucător, cât de tare te afectează când sunt schimbări atât de multe?

Te afectează, că vine un antrenor cu o altă filozofie. Uite, la Rapid am avut patru antrenori până să vină nea Mircea. Normal că te afectează.

„Am avut un vis: să intru la facultate și să joc la „U” Cluj”

Mă uitam pe statistică, sper să nu greșesc, dar nu ai participat la niciun Derby-de-Cluj până acum.

Ba da, am jucat când eram la CFR, am prins CFR - „U” Cluj, în Liga 2. La 16 ani, în 1988, jucam titular la CFR. Eram junior, țin minte că s-a jucat pe Ion Moina atunci, ne-a bătut „U” Cluj cu 1-0 sau 2-0.

Dar la seniori sau ca antrenor n-ai jucat?

Nu, n-am avut. Am promovat cu „U” Cluj, dar n-am apucat nici să joc împotriva CFR-ului, nici să antrenez.

E un regret?

Nu, n-a fost un obiectiv să joc cu CFR. Eu am fost jucător la ambele echipe, dar nu mi-am ascuns niciodată simpatia pentru „U” Cluj când jucam la CFR. Atunci nu era rivalitatea de acum.

Când eram la CFR, am dat un interviu, îl am și acum acasă, în care am fost întrebat ce-mi doresc pe viitor și am zis că visul meu este să intru la facultate și să joc la „U” Cluj.

Cei de la CFR nu au zis nimic pentru declarația aceea?

Nu, cum să zică? Gândește-te că domnul Constantin Rădulescu, pe care l-am avut antrenor la CFR Cluj, a fost și la „U” Cluj, mulți jucători erau împrumutați la CFR, că jucau în Liga a 2-a. Atunci nu era rivalitatea așa mare pentru că CFR se zbătea să rămână în Liga a 2-a, nu erau condiții iar „U” Cluj era numai în Liga 1 la vremea respectivă.

Pe mine, tata prima dată m-a dus la „U” Cluj, dar nea Dan Anca m-a refuzat, așa că am ajuns la CFR.

Probabil meciul de astăzi o să fie plin de uiști în tribune. Ce are echipa atât de special?

Are tradiție, suporteri, cu asta se identifică „U” Cluj. Au foști fotbaliști mari, mă refer la cei din trecut.

Sunt mai de admirat fanii lor pentru că au rămas lângă echipă deși nu câștigă trofee, nu produce performanță?

Mi-ai răspuns la întrebare! Asta înseamnă să ții cu o echipă, indiferent dacă are trofee sau nu. Au o Cupă în ‘65, în rest au participat o dată în Intertoto și acum, anul ăsta, în Europa. Să fii suporter înseamnă să fii lângă echipa pe care o iubești.

„Nu m-aș regăsi la CFR”

CFR are performanță, dar nu atrage. De ce crezi că se întâmplă asta?

Nu știu de ce. Erau puțini și când jucam eu, erau 50-100 de oameni în tribune. Sunt mai mulți uiști în oraș, asta e adevărat. Oricum, nimeni nu poate contesta performanțele lor. Să bați pe Manchester United, să joci în Champions League..nu e lucru puțin.

La CFR am văzut că ai fost coleg cu Minteuan, cu Coroian..

Nu, ei au fost cu mine! (râde n.red) Că eu am fost înaintea lor la CFR.

Ai mai păstrat legătura cu ei?

Da, chiar acum câteva zile am fost la Minteuan acasă să bem o cafea. Cu Cristi Coroian nu am mai vorbit de mult, doar m-am întâlnit cu el la un meci. Nu e vorba..cum să nu păstrăm legătura?!

Acum ești liber de contract. Dacă CFR ți-ar propune un post, nu neapărat ca antrenor, poate ca director tehnic, manager, ai lua în considerare sau ai refuza din start?

Nu cred că m-aș regăsi într-o postură la CFR. Cu Neluțu Varga (patronul lui CFR n.red) mă cunosc de foarte mult timp, am copilărit împreună, am mai avut discuții, inclusiv pe Marco (fotbalistul Marco Dulca, fiul lui Cristi Dulca n.red) l-a ofertat, au fost niște discuții acum doi ani, dar nu s-a ajuns la ceva.

Să revin, nu cred că m-aș potrivi. Am mai mers la meciuri la CFR, am stat în lojă cu ei, mă respectă pentru că am fost jucător la ei. Încă ceva!

Spune!

Nu știu dacă ți-am povestit, dar cu banii de pe mine, când am plecat de la Rapid, CFR-ul a supraviețuit ca să nu se desființeze. Au luat atunci cam 120.000 de euro, procent de pe transferul meu, au plătit niște datorii și au salvat clubul atunci. Am contribuit și eu cumva la clubul acesta.

Mulți uiști, mai ales cei tineri, nu cunosc detaliile astea. Eram fotbalist la început, mi-am făcut treaba unde eram primit. Foarte mulți uiști mergeau la CFR pentru că erau în Liga 2, era cumva satelitul lui „U”.

Ce paradox, cred că ai mai multe meciuri la CFR decât la „U” Cluj!

Da, da, cu siguranță!

E un regret că ai jucat așa puțin pentru echipa ta de suflet?

E un regret căci asta mi-am dorit toată viața. Am jucat, totuși, patru meciuri.

Experiența din galerie? „E altă senzație acolo”

La final, povestește-mi câte un moment amuzant sau care ți-a rămas aparte pe care l-ai trăit la ambele echipe!

Hmm. Cu mine la „U” Cluj am o singură poză, când mă încălzeam. Chiar e un regret, dar asta pentru că am jucat doar patru meciuri și atunci nu se prea făceau poze.

Și de la CFR?

Trebuie să mă gândesc, au cam trecut ceva ani de atunci. Îmi vine în minte că ne antrenam pe zgură. Uite, vreau să amintesc doi antrenori care m-au ajutat foarte mult: Augustin Țegean și Ciocan Ioan. Pe mine m-au ajutat foarte mult.

Cluburile, pe-atunci, se înțelegeau, conducătorii vorbeau..acum, de la CFR la „U” am văzut să meargă jucători, dar de la „U” la CFR, nu cred. Rivalitatea va rămâne, cum e la Milan cu Inter. Mereu vor fi rivalități de genul în orașele respective, dar fără rivalitate n-ar fi așa frumos fotbalul.

Frumos spus!

Eu chiar asta cred, că fără rivalități n-ar fi spectacol, nu te-ai mai bucura așa mult.

Ai fost vreodată în galerie?

Am fost, sigur că am fost. E altă senzație acolo, trăiești altfel.

