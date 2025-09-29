Florin Piersic, surpriză uriașă pentru suporterii Universității. „Haide «U», bagă golul cum știi tu!”

Coregrafie spectaculoasă pe Cluj Arena pentru Florin Piersic înaintea derby-ului Universitatea – CFR. Legendarul actor a transformat derby-ul Clujului într-o scenă de film.

Florin Piersic, eroul tribunelor: surpriză înainte de Universitatea – CFR| Foto: Sergiu CRĂCIUN - monitorulcj.ro

Surpriză de proporții pe Cluj Arena înainte de meciul dintre Universitatea și CFR. Actorul Florin Piersic și-a făcut apariția în mijlocul fanilor, unde a rememorat zilele în care venea pe stadion la meciurile Universității.

Florin Piersic a fost prezent la meciul de pe Cluj Arena, fiind zărit pe marginea terenului, în timp ce purta la gât fularul Universității.

Florin Piersic a fost prezent la meciul de pe Cluj Arena, fiind zărit pe marginea terenului, în timp ce purta la gât fularul Universității| Foto: Sergiu CRĂCIUN - monitorulcj.ro

Florin Piersic aduce „Mărgelatu’” la stadion: coregrafie uriașă a fanilor Universității Cluj| Foto: Sergiu CRĂCIUN - monitorulcj.ro

Coregrafie specială pe Cluj Arena a fanilor Universității pentru Florin Piersic, înainte de derby-ul orașului. Galeria „Șepcilor Roșii” a afișat o imagine cu celebrul actor Florin Piersic, în timpul interpretării rolului principal din seria „Mărgelatu’”.

Florin Piersic, fanul Universității Cluj, a părăsit terenul înainte de fluierul de start| Foto: Sergiu CRĂCIUN - monitorulcj.ro

„Mulțumesc, mulțumesc. Vă îmbrățișez pe toți. Eram elev de liceu când plângeam de fericire când mă duceam la meci să văd Universitatea Cluj. Au trecut atâția zeci de ani și astăzi mă aflu aici împreună cu dumneavoastră. Vă îmbrățișez din toată inima mea și sunt fericit că sunt aici pe stadionul ăsta unde o să joace Universitatea cu CFR Cluj. Bravo. Vă îmbrățișez. Mi-aduc aminte de frumosul cântec pe care îl fredonam cu toții când veneam la meci acum zeci de ani când spuneam «haide U, haide U, bagă golul, bagă golul cum știi tu». N-am să uit niciodată și astăzi mă găsesc aici fericit că sunt cu dumneavoastră și să sperăm că meciul o să ne aducă bucurii. Vă îmbrățisez pe toți cât de mulți sunteți, sunt al dumneavoastră azi, mâine și cât am să trăiesc. Vă mulțumesc”, a spus Piersic, în aplauzele celor prezenți pe stadion.

Cel mai așteptat meci al sezonului de către clujeni este duelul care va închide etapa cu numărul #11 din Superligă. Meciul dintre Universitatea Cluj și CFR a început la ora 21, pe Cluj Arena.

