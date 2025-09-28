Postolachi poate fi atuul lui Sabău în meciul cu CFR: „Știe multe lucruri din interior”

Universitatea Cluj și CFR se întâlnesc în etapa cu numărul #11 din Superligă. Meciul este programat luni seară, de la ora 21:00, pe Cluj Arena.

Ioan Ovidiu Sabău a revenit pe banca Universității Cluj în august 2023 | Foto: Sergiu CRĂCIUN / monitorulcj.ro

Antrenorul lui „U” Cluj, Ioan Ovidiu Sabău, crede că meciul împotriva CFR-ului va fi „cel mai important de până acum. Știm ce înseamnă, cum simt cei care ne susțin, cei care investesc în noi, mă refer aici în primul rând la fanii noștri, care investesc foarte multă pasiune”.

„Studenții” nu traversează o perioadă prea bună în acest început de sezon. Au reușit să câștige doar de două ori în ultimele 11 meciuri și sunt pe locul 9.

Atuul tehnicianului poate fi chiar unul dintre ultimii jucători transferați la echipă. Este vorba de Virgiliu Postolachi (25 de ani), atacant care a evoluat ultima oară pentru rivala din oraș a Universității.

„Contează mult prezența lui, știe foarte multe lucruri de acolo, din interior. Cu siguranță sfaturile lui sau informațiile care vin de la el ne vor ajuta în pregătirea acestui joc”, a recunoscut tehnicianul echipei.

Bic, Simion și Gheorghiță, OUT cu CFR!

Universitatea Cluj nu se va putea baza pe trei jucători la această partidă. Este vorba despre Ovidiu Bic, suspendat după eliminarea din meciul cu FC Argeș, iar Simion și Gheorghiță sunt accidentați.

„Simion este accidentat. Gheorghiță este accidentat pentru o perioadă mai lungă, are o problemă la ligament, nu știm cât va dura această perioadă de recuperare. Deocamdată se antrenează separat și nu ne putem baza pe el.

Sper să-l refacem și pe Omar El-Sawy, și el a avut o problemă medical începând de marți. Sâmbătă s-a antrenat normal, sper ca luni să mă pot baza pe el, pentru că este un under important pentru noi”, a declarat tehnicianul la conferința de presă premergătoare meciului.

