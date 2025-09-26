„U” Cluj și CFR și-au aflat adversarele din grupele Cupei României!

Cele două echipe din Cluj care evoluează în Superligă și-au aflat adversarele din Cupă.

CFR Cluj a încheiat pe locul 3 sezonul trecut, Universitatea Cluj, pe 4 | Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

CFR Cluj va disputa două meciuri în deplasare, cu FC Argeș (29/30 octombrie) și CSC Dumbrăvița (3/4 decembrie). Pe teren propriu vor întâlni Rapidul, în ultima etapă, programată pe 17/18 decembrie.

De partea cealaltă, Universitatea Cluj va juca tot două meciuri pe teren străin: cu Metalul Buzău și Sepsi Sf. Gheorghe, apoi pe teren propriu cu Oțelul Galați, în ultimul meci.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: