Marco Dulca se antrenează cu „U” Cluj! Ce spune despre asta tatăl său, Cristi Dulca.

Fiul lui Cristi Dulca, fostul fotbalist de la Universitatea Cluj, s-a despărțit în această vară de NK Celje (Slovenia).

Marco Dulca disputat 89 de meciuri pentru Chindia | Foto: AFC Chindia Oficial Facebook

Marco (26 de ani) evolua pentru gruparea din Slovenia din 2023, însă a ajuns la un acord cu șefii clubului pentru a rezilia înțelegerea deși aceasta mai era valabilă încă un sezon.

Într-o intervenție pentru Digi Sport, tatăl fotbalistului, actualul antrenor Cristi Dulca (52 de ani) a spus că fiul său va reveni în România și, pentru o perioadă, se va antrena cu jucătorii Universității Cluj.

„Acum mă întorc din Slovenia. Am fost să-l ajut pe Marco să împachetăm, că a reziliat contractul. El vine cu avionul, eu sunt cărăuș. A încheiat cu Celje, mai avea un an, dar a rămas de comun acord să încheie pentru că s-au schimbat multe lucruri acolo.

Antrenorul care l-a adus și-a schimbat opțiunile, din vechiul lot cred că au mai rămas 6-7 jucători. S-au comportat extraordinar cu noi, i-au plătit ce aveau de plătit, salarii, bonusuri de Conference League, au fost generoși.

Antrenorul a spus despre Marco că e un jucător bun, ar putea juca la oricare altă echipă din Slovenia, dar e alegerea lui. Încercăm să găsim cea mai bună opțiune pentru el. A avut doi ani de zile foarte buni, a jucat până în sferturi în Conference League.

Nu pot spune că România nu e opțiune. Dacă e vreo echipă serioasă, cine știe. Nu e lângă mine, nu pot să vorbesc în numele lui. Plecam oricum, pentru că nu poți să stai la o echipă care nu te mai dorește. Au fost OK, i-au mulțumit pentru toate lucrurile pe care le-a făcut.

Am preferat să plece, trebuie să se antreneze câteva zile până când ajunge la o altă echipă. La Cluj se va antrena în perioada asta, da. Să vedem dacă vrea Neluțu. A făcut antrenamente normale, dar nu e la capacitate maximă. Își revine repede.

Important e că e sănătos și are poftă să revină la un nivel bun. Chiar povesteam cu el ce șansă avea să ia campionatul, să joace în Conference, să ia Cupa. În trei ani de zile să iei trofeele astea și să fii în față...”, a declarat Cristi Dulca pentru sursa citată.

A fost la Olimpiada de la Tokyo

În timpul perioadei petrecute în Slovenia, Marco Dulca a reușit să câștige campionatul cu Celje la finalul sezonului 2023/2024 și Cupa în sezonul trecut.

În România, el a evoluat pentru Viitorul/Farul, Chindia Târgoviște și FCSB. În urmă cu 4 ani, Marco a fost în lotul lui Mirel Rădoi pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo.

300.000 de euro este cota de piață a lui Marco Dulca, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.ro

