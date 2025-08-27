Sticla Arieșul Turda va evolua în Liga 3!

Gruparea ardeleană profită de decizia neașteptată a unei formații care trebuia să evolueze în eșalonul al treilea și îi va lua locul.

Echipa celor de la Sticla Arieșul Turda | Foto: ACS Sticla Arieșul Turda Facebook

Cu mai puțin de o săptămână de startul sezonului în Liga 3, Sticla Arieșul Turda a fost anunțată că va lua startul odată cu celelalte echipe aflate deja în eșalonul terț, cu toate că pierduseră barajul de promovare în fața celor de la Bihorul Beiuș.

Cum a fost posibil? Nemulțumită că a fost repartizată în seria a 8-a, unde celelalte echipe provind din județele Cluj, Sălaj, Maramureș, Satu Mare și Bihor, adică din partea de vest și nord a țării, Gloria Lunca Teuz Cermei, din județul Arad, a anunțat că se retrage din campionat după 9 ani.

Gloria a încercat un schimb de locuri cu ACS CIL Blaj, dar echipa din județul Alba s-a opus. Nici Federația n-a fost de acord să reorganizeze seriile, astfel că arădenii au decis să nu ia startul în campionat.

Antrenor la Turda este Călin Moldovan, fost jucător la Rapid, Tractorul Brașov, Universitatea Cluj, Turnu Măgurele, Rulmentul Alexandria, ISCT, Libery Salonta sau Internațional Curtea de Argeș, dar și la grupele din copii și juniori de la CFR Cluj.

Sticla Arieşul Turda revine, astfel, în Liga 3 după trei sezoane. A retrogradat în anul 2022, când a ocupat ultimul loc din play-out-ul Seriei 9.

Celelalte echipe care vor evolua în Seria a 8-a a Ligii a 3-a alături de Sticla Arieșul Turda sunt: Unirea Dej, Sănătatea Cluj, Viitorul Cluj, SCM Zalău, Minaur Baia Mare, CSM Sighet, Unirea Tășnad, Olimpia Satu Mare, Crișul Sîntandrei, Lotus Băile Felix și Bihorul Beiuș.

