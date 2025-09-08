Continuă curățenia la CFR! Beni Nkololo a bătut palma cu noua echipă.

Patru plecări într-o zi de la CFR Cluj: după Emmanuel Mensah, Daniel Dumbravanu și Virgiliu Postolachi, nici Beni Nkololo nu va continua în Gruia.

Nkololo a ajuns la CFR vara trecută | Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Pauza competițională dedicată meciurilor Echipei naționale a fost de bun augur pentru CFR.

Ardelenii au fost cel mai activ club în privința transferurilor în ultima zi de mercato. Astfel, doar într-o zi au renunțat la 4 jucători, iar alți doi sunt pe cale să plece de la echipă.

Ultimul pe această listă este Beni Nkololo. Francezul a bătut palma cu Panetolikos, locul 6 din Grecia.

„Mulțumim, Beni Nkololo! Cluburile CFR 1907 Cluj și Panetolikos FC au ajuns la un acord privind transferul definitiv al lui Beni Nkololo la formația elenă.



Venit în Gruia în vara anului trecut, Beni a îmbrăcat tricoul echipei noastre de 51 de ori, a oferit 9 pase decisive și a înscris 6 goluri, unul dintre acestea fiind marcat în finala Cupei, câștigată de echipa noastră sezonul trecut.



Pe această cale dorim să îi mulțumim pentru efortul depus la CFR Cluj și îi dorim mult succes în carieră!”, a fost mesajul postat de CFR Cluj pe pagina oficială de Facebook.

