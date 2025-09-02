Gabriela Ruse a fost eliminată de la US Open!

Perechea Gabriela Ruse - Marta Kostyuk părăsește competiția după ce a fost eliminată de Veronika Kudermetova și Elise Mertens.

Gabriela Ruse părăsește US Open | Foto: Instagram Gabriela Ruse

Marta Kostyuk și Gabriela Ruse au fost eliminate în optimi de la US Open. Veronika Kudermetova și Elise Mertens au câștigat duelul fără prea multe emoții, scor 6-4, 6-1.

Parechea din care face parte din românca au trecut de primele două tururi la New York, însă adversarele din turul 3 s-au dovedit mai puternice, astfel că pleacă acasă doar cu cecul în valoare de 75.000 de dolari.

Dacă le-ar fi eliminat pe Kudermetova și Mertens, Ruse și Kostyuk ar fi jucat mai departe cu rusoaicele Mirra Andreeva și Diana Shnaider.

Ele formează perechea cea mai tânără de la această competiție, având 18, respectiv 21 de ani.

